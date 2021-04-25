6條狗會追車咬人！嘉義男乾脆棄養　遭重罰11萬3千元

▲嘉義民眾養狗不當遭查還將狗全部棄養。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報水上鄉黃姓男子飼養的狗群會追車咬人，經訪查犬隻有未依規定完成絕育、寵物登記與狂犬病疫苗注射情事，當場令黃姓男子應改善卻遭置之不理，事後更將所飼養犬隻全數棄養，全案依違反動物保護法(動保法)與動物傳染病防治條例(動傳條例)開罰11萬3千元。

▲男子養狗不當遭查還將狗全部棄養遭開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

水上鄉黃姓男子所飼養的狗群追車咬人，造成路人心生恐懼，且因未絕育導致狗群數量日益增加，造成區域環境髒亂，經家畜所訪查，該男子表示共飼養6隻犬隻，確實未依規定完成絕育、寵物登記與狂犬病疫苗注射等法定義務，家畜所當場要求應完成飼主責任並改善。

案經家畜所複查時仍遲未改善，黃男妻子在陳述意見表示，其中2隻請友人代養但被拒絕，後續因擔心犬隻追車咬人又造成民眾害怕，回放在附近農田，經家畜所限期應找回該批犬隻，但到現在仍未找回。

家畜所表示，依動保法規定，飼主未為寵物絕育依法可處5萬至25萬元罰鍰，未完成寵物登記3千到9千元罰鍰，如涉及棄養動物情節，裁罰3萬元以上15萬元，依動傳條例規定未施打狂犬病疫苗注射者，開罰3萬元以上15萬元。

黃姓男子經家畜所數次聯繫都未積極改善，竟又將所飼養犬隻全數棄養，違反動保法與動傳條例事實明確，共裁處11萬3千元。

▲養狗不當遭查竟全部棄養，民眾遭開罰11萬3。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所呼籲民眾應將家中犬貓在不影響健康前提下絕育，才能逐步控制及減少流浪犬貓繁殖、影響交通安全及環境衛生疑慮等衍生性問題。辦理寵物登記植入晶片為寵物飼主應盡義務，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。