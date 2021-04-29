遭爆關說警方才滅證　洪健益叫屈：關心不是壞事

▲洪健益。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

黑衣人闖北市松山分局中崙派出所砸電腦，案情大逆轉，除了所長涉嫌刪監視器畫面，更傳出有「重量級議員」搓湯圓，幫忙喬事，所長才滅證，被點名的正是國民黨北市議員李傅中武（第8選區山地原住民）及民進黨籍北市議員洪健益（第3選區松山信義區），但兩人都否認。洪健益表示，關心跟關說是一字之差，關心不是壞事。

洪健益29日出席北市市議會「警政衛生署委員會」。對於被點名介入該案，洪健益表示此事重點三個，誰叫所長刪片？第一、副所長老鳥建議菜鳥所長這樣做；第二、分局長下令交代，第三、局長告訴分局長要妥善處理，分局長交代要刪掉，就只有這三個可能性。

▲中崙派出所遭黑衣人闖入。（圖／記者張君豪翻攝）



洪健益指出，到底問題在哪裡，檢察官在偵查，可是現在講的東西似是而非，不講清楚，導致台北市議會每個市議員人人自危，「我連趴著也中槍，到底誰打電話去關心或關說？我們兩個實在太羽量級了啦！我們是羽量級、輕量級的，我們輕量級的。」

洪健益還說，「局長、分局長，誰有打電話去關心、關說，關心跟關說是一字之差，你不能讓我們這些完完全全從頭到尾沒有去介入的議員趴著也…衰就在我是選區的議員，志誠，你講誰去打電話？關心不是壞事」