12天前發病！染疫諾富特飯店房務「住進加護病房」另有3名員工發燒

▲諾富特飯店移置情形。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布病例中，有1例本土病例為華航園區諾富特飯店房務，指揮官陳時中說明，個案從4/17就陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，4/19~4/26多次到診所就醫，4/27到醫院診斷出肺炎進而採檢，今日確診；目前個案在加護病房治療當中。陳時中表示，除了1名確診，員工裡另有3人出現發燒情況，目前隔離在一個區域，通知醫院救護車送醫。

原被當作華航長程線機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店，今日突然被要求全面清空消毒，機組員也被要求在中午前撤離，而今日返台的機組員也無法進入飯店。桃園市長鄭文燦上午證實，有一名飯店主管確診，稍早防疫人員也已抵達現場，預計有422名機組成員要被送往集中檢疫。

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指揮中心下午公布該名個案，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。