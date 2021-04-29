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二手拍賣見女用機！他好奇優勢「會比較新嗎？」　內行揭真相

▲正妹,妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前逛二手拍賣時，發現有的賣家會強調「女用機」，讓他不禁好奇背後用意，直呼「有什麼優點嗎？」問題釣出許多內行人解答，也有人不諱言，看到這個關鍵字，就會直接Pass。

網友在PTT表示，「看二手拍賣，有時候賣家會說是『女用機』，代表上個使用者是女性？我要問的是，強調女用機的用意是什麼？因為是女生用的，會更愛惜保護，所以比較新？還是有什麼優點嗎？」

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對此，許多內行人直言，「根據我的大量二手經驗，保護最好的通常是胖胖的宅宅，他們的3C品項都很棒，女用機通常都是品項最差的那種」、「二手東西只要女用，我都敬謝不敏」、「跟女用車一樣啊，就是幾萬公里才換機油那種爛車」、「女用=沒在保養維護」、「就是常摔的意思」；但也有鄉民回應，「我買過女用機，手機聞起來真的香香的」、「用的是正妹才有加分，建議面交」。

滑手機,阿宅,宅女,過年追劇,玩手遊。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

事實上，網上相關話題不斷，有人分析，以正向來看，大部分女用機外面都有包膜，也可能較少使用；但缺點部分，有可能主人不太會操作、沒有保養，或容易亂丟進包包裡。換言之，外表也許看不出損傷，但內部零件的損壞程度就難說了。

但也有女生反擊，表示不認同亂按與摧殘一說，「女生用手機不就是拍照、修圖、IG、社群這樣嗎？偶爾看影片、追劇等等，玩多人連線手遊，對手機內部硬體來說，才是比較大的摧殘吧！何必在那邊歧視女用機，也不必把每個女生都想成很不懂3C這樣。」

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