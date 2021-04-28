68歲男1萬援交20歲妹！她進房一看反悔　阿北給千元車資還挨告

▲劉姓男子被援交妹打槍後，還被控侵占手機，檢察官調查認為罪嫌不足。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北68歲劉姓男子在網路上和20多歲吳姓女子談好，以約1萬元代價性交易，但是2人在旅館房間首次碰面後，吳女突然反悔，離開後想起手機忘了拿，向劉男追討不成，提告侵占；劉男喊冤，當天有給吳女1千多元車資，但吳女多拿錢，他本想扣手機當抵押，後來想想還是請旅館人員幫忙還了，台北地檢署處分不起訴。

據了解，劉男是在2020年10月間，透過網友介紹，以金錢援助吳姓女子，2人相約台北市大安區某商旅，2人一見面，劉男看到年輕貌美的吳女，因為擔心觸法，不斷確認吳女已經成年後，先給了吳女近萬元現金，但吳女此時心中猛打退堂鼓。

沒想到事後吳女向警局提告表示，她當天向劉男表達不想性交易後離開，過了一會兒猛然想起，手機留在房間內忘了拿，但又不好意思自己回去，請旅館櫃檯人員陪同上樓尋找手機，劉男拒絕返還，涉嫌侵占罪。

劉男則喊冤，當時只答應支付1、2千元車資，吳女卻把先收下的錢都帶走，當他發現吳女手機沒帶走，就先拿去放在樓層消防栓附近，等吳女還錢，就告知手機放在哪裡，但吳女不願意，他事後想想不妥，還是請旅館人員幫忙把手機還給吳女。

由於雙方各說各話，吳女又不願出庭說明當初是否談妥並預收了性交易費用，旅館人員則證實，雖然不清楚2人協商手機過程，但的確受劉男委託幫忙聯繫吳女歸還手機，檢察官最後以劉男侵占罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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