拜登提近5兆美元大計畫！　上任百日第一場國會演說重點搶先看

▲拜登將提出整合後的包裹大計畫。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登預計在美東時間周三（28日）晚間，發表就任以來在國會的第一次演說，白宮消息透露他將會提出一項1.8兆美元（約新台幣50.1兆元）的家庭與教育計畫，加上先前的基建與就業計畫，總額將突破4兆美元（約新台幣111兆元）。拜登將此次的包裹方案形容是「一個世代一次」的龐大投資，關乎美國未來的走向。

根據路透社報導，拜登將於美東時間28日晚間9點（台灣時間29日上午9點）在國會山莊發表演說。這場演說將回顧他就任百日以來的政績以及政策輪廓，他也會在演講中點名接下來一年的優先政策。

白宮事先釋出拜登演講摘錄，拜登將會說道，「現在，經過整整100天後，我可以向全國報告：美國又重新動起來了，將危險化為可能性，危機成為轉機，退一步成為前進的力量。」

拜登在此次演說中會將新提出的1.8億美元家庭與教育計畫，結合先前已提出總額為3兆美元的基建與就業計畫，包裹成一個總額超越4兆美元、接近5兆美元的大方案，並稱此為世代一見的投資計畫，對奠定美國未來走向至關重要。

家庭與教育計畫中，1兆美元將會用於未來10年的教育與兒童照護，8000億美元用作針對中產和低收入戶家庭的稅務方面。另外2000億美元將會在2年內，提供3至4歲兒童免費的學前教育，以及1090億美元給上免費的社區大學，且不論對象和家庭的收入多寡。

白宮匿名高層透露，拜登也會針對近2年尤其頻繁的警暴事件，直接要求國會立法應對， 並點出警方屢屢傳出針對非裔美國公民的致命攻擊案件，以及警隊內部愈來愈多的種族歧視，但同時也會給予絕大部分警察應有的榮譽。