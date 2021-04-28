零接觸商機增長　電商啟動整合計畫打造購物新體驗

▲東森購物將生鮮、食品、民生消費用品列為2021年策略布局重點之一。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情改變消費習慣，零接觸商機增長，不僅零售業網路銷售額年增16%，電商平台業者也紛紛調整策略方向，或是發展出新服務來迎接後疫情時代，像是東森全力推動東森農場並整合熊媽媽生鮮垂直電商，Yahoo奇摩推出App一站式購物體驗及「風格選品」全新購物頻道，PChome網路家庭也催生出優質選物服務。

疫情持續蔓延，東森購物仍繳出亮眼成績單，今年第一季合併營收68.7億元，較去年同期成長24%，刷新歷年同期新高紀錄，主要在於隨時調整發展策略，從去年起每個月就推出不同行銷方案，以及大量引進日、韓產品，滿足消費者無法出國購物血拼的需求之外，宅經濟帶動食品銷量大幅成長，看好生鮮與熟食商機潛力大，東森購物立即把生鮮、食品、民生消費用品列為2021年策略布局重點之一。

除了有計畫利用打響口碑的東森農場搶攻市場，東森去年11月中收購熊媽媽買菜網，並於東森購物ETmall開設旗艦店後，上架多達3,000～4,000品項數，主打美式賣場，免會費、免搬運直送到府，以及訂單滿499元免運、雙北與桃園部份地區3小時快速到貨等服務，再搭配推出快閃東森幣回饋活動，為生鮮類別每月營業額多帶來破百萬元以上成長。此外，網站目前也與鮮食家、永豐餘生技等綜合型生鮮品牌合作，提供生鮮食材、名店美食、料理包、湯品、熟食小吃、南北乾貨等多樣品類選擇。

▲Yahoo奇摩串連會員與購物，首波打通拍賣App連結超級商城App，建構一站式購物體驗。

Yahoo奇摩則是在疫情中觀察到台灣有超過8成消費者對沉浸式體驗有興趣，因此提出2021年將透過「啟動整合計畫」、「佈局開放聯盟」、「升級消費體驗」三大策略，串連內容、購物、會員三大核心，首先於4月中推出App一站式購物體驗，首波打通每月擁有百萬活躍會員的拍賣App，連結超級商城App，藉由整合雙行動平台擴增商品量，且容易切換平台使用，品牌供應商也能接觸更多不同消費者，下一步考慮納入最旗艦的購物中心，計劃第三季推出「三合一」版本，而原本三平台各自獨立的APP仍繼續提供下載。

▲Yahoo奇摩App全新「風格選品」頻道，讓用戶享有風格探索、無縫融合、一鍵購買與便利快速的購物體驗。

Yahoo奇摩App則是迎來最大規模改版，並打造全新的「風格選品」頻道，針對樂於追求生活品味的35～45歲族群，首先推出「潮風格」及「好野趣」兩大類別優質選物，在以消費者體驗為主要核心之下，初期推薦選品不會太多，並擬於1～2周更換選品，未來也將依使用者與潛在客群需求擴大品類。

Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示，除持續打造沉浸式消費內容，運用AI科技推出個人化體驗等服務、3D技術建構居家環景、AR擴增實境技術，讓消費者線上買東西能享有購物新體驗，Yahoo奇摩也將透過平台流量與會員互通、數據與技術共享，與生活服務、品牌/供應商、零售通路、金流與物流等產業夥伴跨業合作，佈局開放聯盟。

PChome網路家庭也在疫情中推出優質選物服務，透過集結多元品牌、與不同職人合作，於2020年8月上線「PChomeX 家好選物」，主要發展Lifestyle系列商品，打造多層次的創新商業模式，尤其瞄準25～40歲上班族、外宿族、小家庭的新型態食尚市場，目前以「即食料理」作為發展主軸，陸續推出台北米其林餐盤推薦餐廳baan的泰式拌麵及雪糕、台北排隊名店麻膳堂冷凍水餃、嘉義人氣名店桃城雞排美式雞腿塊跟台式鹽酥雞、天香樓主廚研發的星級主廚牛肉麵等多樣化料理商品，未來計劃朝向美妝、居家生活等品類發展。