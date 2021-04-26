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尋豆師耗時5年！限定「春讚」精品咖啡豆　東森購物限量首發

DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆（圖／東森購物提供）

▲「DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆」將於4/26（一）晚間22:40在東森電視購物第46頻道首發，業界唯一春季限定款。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「黑金」商機潛力大，據海關統計，台灣一年進口咖啡豆3.7萬噸，比10年前成長近兩倍，國際咖啡組織推估，台灣人一年就喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億台幣。東森購物觀察，消費市場原本以即溶式咖啡為大宗，近年隨著手沖咖啡風潮興起，咖啡豆市場逐年攀升，不少人享受DIY手沖咖啡的文青感，將咖啡風味釋放到淋漓盡致。

東森購物秉持一貫「東森嚴選」理念，與DISCOVER COFFEE合作推薦優質好咖啡，將於4/26（一）晚間22:40在東森電視購物第46頻道首發，推出業界唯一春季限定款「DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆」，每組6包（227g±5%/包），東森價1,980元，限時限量。

DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆（圖／東森購物提供）

▲DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆，首次推出季節限量款，限時限量，準備攻占咖啡控的味蕾。（圖／東森購物提供）

「DISCOVER COFFEE春讚-季節限定咖啡豆」由科技大廠老闆特別聘請DISCOVER COFFEE尋豆師耗時5年，經過無數次的咖啡莊園往返、選豆，最終嚴選出4大產區：印尼、巴西、巴拿馬、哥斯大黎加，必須使用 3～5月首批採收的咖啡生豆，此時咖啡豆的乾淨度高達80%，最純粹、鮮香，因為是春季首採關係，咖啡的香氣比增加了15%，口感清新，香氣也較為濃烈，富含淡雅花果香味，入喉的醇厚度更增加了50%，經過了一整年的醞釀封存，蓄勢待發。

嚴選4大產區生豆的春讚-季節限定咖啡 經過烘豆師4萬次分豆烘焙，由控制深淺、調整爆點、分豆烘焙、維持濕度、最後凝結香氣，再經由1萬次配豆精心調配呈現獨特咖啡的香醇，並經過擁有美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師1萬次的杯測，最後由英國國際咖啡師達1萬次的金杯理論沖煮，極品級的要求，把關風味品質。此外，更採用比賽等級所要求的中烘焙，在花香、果酸、回甘度皆為最佳狀態。開賣僅此一檔，想在家輕鬆享受頂級咖啡饗宴的咖啡控，絕不能錯過。
 

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東森購物DISCOVER COFFEE黑金咖啡豆

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