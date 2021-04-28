台南小黃司機坐車內叫不醒　停車收費員急報警...疑身體不適猝死

▲60多歲的邱姓計程車司機，被發現陳屍在停於中西區永華路靠近中華西路路邊停車格計程車內，死因不明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名邱姓計程車司機，28日下午4時多被人發現，坐在停在中西區永華路近中華西路之路邊停車格位之計程車駕駛座一動也不動，台南市警二分局據報派員前往勘查，發現該名60多歲邱姓計程車司機已無生命跡象，目前警方除通知家屬，並已報請檢察官相驗，查明死因中。

據初步了解，該部計程車於27日晚上就停在該格位內，28日上午停車收費員前往開單時，並未注意到邱姓男子有異樣，到了下午4時40分左右，另名陳姓收費員開單時，發現邱男人坐在車內，感到怪怪的，收費員原以為邱男在睡覺，試敲車窗玻璃，企圖要叫醒邱男，但邱男動也不動，都沒有反應，陳員感到可疑，馬上報警查處。

台南市警二分局據報迅速派員到場，並通報消防局出動永華分隊救護車救護，但救護人員到場，發現邱男已無生命跡象，已明顯死亡，而未送醫。警方拉起封鎖線，進行勘查蒐證，初步未發現明顯可疑，懷疑可能是身體不適，駕車停放停車位內休息，卻不幸猝死。目前警方已通知邱男家屬協助調查，並報請檢察官相驗，真正死因正由檢警進一步調查釐清中。

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