柔道弟7天前貼心對話曝！母盼奇蹟讓他醒來　悲求：別忘了小約定

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南陽國小黃姓7歲男童21日被何姓教練和四年級學長重摔在地，至今仍在醫院重度昏迷，黃媽媽28日出面表示，上周三早上送維維去上學，他還開心揮手「 媽媽再見」，沒想到晚上就接到電話，黃母泣不成聲的說，以前母子倆有約定，如果表現好，假日會讓兒子玩1小時的SWITCH，如今她每天附耳再約，無奈兒子毫無回應，她仍然期待奇蹟發生。

▲豐原7歲柔道男童重摔昏迷，黃母（左2）悲泣，別忘了我們的小約定。（圖／記者鄧木卿攝）

黃媽媽上午出面受訪表示，參與練習的的四年級學長和父母都是無辜的，她不會提告和求償，因為小孩子是聽教練的話，她不能再讓另一個學生受到傷害，甚至她很歡迎這名學生能來醫院探望維維、說說話，或許這學生內心會好過些。

她非常感謝這陣子學校和社會各界對維維的關心，很多同學都錄音講故事書，她每天早上都播給聽兒子，她說，以前和維維有約定，如果表現棒棒，維維在假日就可以玩一小時的SWITCH瑪利歐，如今，約定不變，她會每天問阿姨「維維今天有沒有乖」，無奈仍沒有任何回應。

黃媽媽說，上周三早上送維維去上學，他還在校門揮手說「媽媽再見」，不料晚上就變成這樣子，至今她都不敢接電話，深怕又接到醫院傳來的不幸消息，她拜託大家幫忙集氣，讓奇蹟發生。

豐原醫院表示，男童腦壓跟昨天差不多55-60左右，生命徵象逐漸穩定，升壓劑使用劑量有逐漸往下調整，但神經功能程度仍不佳，昏迷指數3分，仍然依賴呼吸器、瞳孔放大、對光線沒反應。

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