哥居檢跌倒他攙扶也中鏢！陳時中：不能見死不救　有無違規待評估

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布的本土病例中，有1例7旬男性（案1112）是先前加拿大境外移入7旬夫妻（案1068、1106）的非同住家人，身份為案1068的弟弟。他在家人居家檢疫、隔離期間協助送餐，一次因為哥哥跌倒進入房間內攙扶，並該處停留半個小時。然而這是否違反檢疫規定，指揮官陳時中表示會請衛生局評估，「只是70幾歲的人跌倒，可能發生什麼問題也不能見死不救」，後續會要求檢疫期間發生不得已的接觸情況應該回報，加以預防。

今日新增3例本土，分別是2例華航機師家人（案1113、1114）、1例境外移入確診個案非同住家人（案1112）。根據指揮中心資料，案1112為本國籍70多歲男性，先前其兄嫂曾經去加拿大探親，返國後先後確診，他在兩人居家檢疫、隔離期間負責送餐。

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指揮官陳時中說明，他送餐大多送到家門口，但在哥哥未確診居家檢疫期間因為在家裡跌倒，他就進入屋內攙扶，且留半個多小時，相關回溯時才把他列為採檢對象，4月26日採、今日確診(Ct值26)。

至於進入居家檢疫空間是否違規，陳時中表示，會請衛生局進行評估，但這之間也很兩難，遇到70幾歲的人跌倒，出什麼問題可以見死不救。準則發生不得已情況應該是要回報，有些狀況無法避免，發生情形先報告，可以加以預防。

針對案1112已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

▲案1112公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）



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