蘋果iOS 14.5、WatchOS 7.4實測：十個要點提醒你一定要升級

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司正式發出 iOS 14.5、iPadOS 14.5、WatchOS 7.4 以及 MacOS Big Sur 11.3 等更新，其中大家關心的 iPhone 口罩解鎖，以及全新 AirTag 找物功能，透過更新之後也正式支援，記者實際測試相關功能，提供相關的影音圖文內容給大家參考。

▲此次更新iOS 14.5跟WatchOS 7.4之後，新增口罩辨識連動 Apple Watch 解鎖功能。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

一、個人隱私保護

這次更新之後，將提供更高寬容度的隱私控制選項，更新之後可以前往「設定」>「隱私權」>「追蹤選項」裡頭選擇是不是要允許 App 追蹤，透過這種 ATT 功能（App Tracking Transparency）之後打開那些有追蹤用戶名稱的應用程式，就會有一個彈出視窗問你想不想被追蹤，以及這個app想追蹤你的原因是什麼。

多數app的追蹤目的，都是希望可以提高使用者體驗，好比說導航軟體透過位置存取的功能，提供更好的導航服務，不過有些 Apps 存取數據的原因是要精準投放廣告，或者了解購物行為，甚至是取用來作為其他廣告販售行為等等，好比說 Facebook、instagram 的等應用程式，就是透過瞭解用戶使用數據來精準投放廣告，這也是為什麼日前臉書會希望。但是，如果那一個app本身是會投放廣告的，你可能就要多想想，希不希望它洞察你最近想買的東西。

二、口罩解鎖

這個功能的位置設定之前一定要將手機更新到 iOS 14.5 ，並且 Apple Watch 要更新到 WatcOS 7.4，接著前往「設定」>「Face ID與密碼」>「輸入手機解鎖的密碼」>「Apple Watch解鎖」。

這項功能是透過 Apple Watch 來解鎖 iPhone，大家可以在戴口罩而無法使用 Face ID 時，透過 Apple Watch 安全地解鎖 iPhone。這個方式最早被應用在蘋果使用 Apple Watch 解鎖 Macbook 上面，現在更新 iOS 14.5 之後，用戶只要用視線掃過他們的 iPhone，便會從 Apple Watch 收到震動回饋，表示他們的 iPhone 已經解鎖。新功能適用於 iPhone X 和以上機型，以及 Apple Watch Series 3 和以上錶款才能使用。

另外需要注意的一點：使用之前必須戴著口罩注視螢幕才能啟用 Apple Watch 解鎖。

三、新的表情符號

iOS 14.5、WatchOS 7.4 更新之後，手機或者手表都會新增表情符號包括：嘆氣、暈頭轉向、躲在雲後、火燒心、綁著繃帶的心，還有蓄鬚女子。這些表情符號並不限定在 iMessage 上面使用，除了點選表情符號之外，只要在傳訊息的過程中打上關鍵字，好比說嘆氣、火燒心、暈等等，都會被啟用。

四、Apple Music

如果你是 Apple Music 用戶，這次更新之後同步在各大平台推出「全球各大城市熱門歌曲」，收錄全球 100 多個城市音樂愛好者最常聆聽的前 25 名歌曲，讓異地戀的情侶可以聽到當地的流行音樂。

因為這是 Apple Music 的音樂分類之一，所以也支援 Siri，用戶只需說：「嘿 Siri，播放台北最熱門歌曲」，即可播放台北的榜單。用戶還可以添加他們喜歡的城市排行榜到他們的音樂資料庫，下載上榜歌曲，並與朋友分享。

記者實測，「 Top 25: 台北」目前提供茄子蛋的《愛情你比我想的閣較偉大》、R3HAB 和蔡依林合作的單曲《Stars Align》和告五人的《在這座城市遺失了你》等音樂。

此外，全新的「歌詞分享」功能，讓用戶使用「訊息」（iMessage）、Facebook 與 Instagram 限時動態分享你喜愛的歌詞。輕點歌詞就會連結到歌曲的確切片段，訂閱者不須離開對話就能在「訊息」裡聆聽該片段。

五、Siri

在 iOS 14.5 或者之後的新 iPhone 當中，Siri 不再有預設聲音，將開放讓使用者在初次設定裝置時，親自挑選和他們說話的聲音，不過記者實測，台灣、中國大陸、日本等地區都只有男聲跟女聲兩種聲音，只有美國、澳洲、愛爾蘭、英國、南非、印度等地區才有四種聲音可以選擇。

此外，Siri 現在也能支援 FaceTime 群組視訊，讓與多位聯絡人通話，或要求 Siri 用 FaceTime 打給「訊息」裡的任何具名群組都變得更加簡單。除了新訊息，Siri 現在也能透過 AirPods 或適用的 Beats 頭戴式耳機通知來電，並在 iPhone 擁有者須要幫助但無法打電話時提供與緊急連絡人通話的功能。

六、AirTag

這是日前更新的尋找功能，這次 iOS 14.5、iPadOS 14.5 更新之後，加入了精準尋找功能，用戶可以在「尋找」>「物品」>「加入物品」功能底下，快速找尋支援 AirTag 功能的配件或者第三方配件。

七、提醒事項

如果你點開「提醒事項」 ，系統會告訴你這次新增了事項排序跟列印功能，前者新增了按照標題、重要性、到期日期和建立日期排序，後者主要是可以列印提醒事項清單。

八、Apple Podcasts

Podcast 節目頁面經過重新設計，讓開始聆聽變得更簡單。此外還新增了集數儲存與下載選項，它們將被自動存入「資料庫」以便快速存取。「搜尋」頁面上的排行榜、分類和精選系列可以幫助聽眾發現新節目。

九、5G雙卡雙待

此次更新之後， iPhone 12 機種實現 5G 雙卡雙待，而「智慧數據模式」則近一步強化了網絡體驗，包括更好的電池續航力和數據使用量。

十、其他台灣用戶不適用的功能

其他幾乎都是台灣用戶沒有的功能，像是 Apple News 開放訂閱制，Apple Fitness+功能讓用戶可以將影音串流至AirPlay 2。美國和中國新增在 Apple Maps 上回報事故的功能，該功能可以串連 CarPlay 或者 Siri 建議主動提醒用戶危險路段。澳洲和加拿大支援「輔助使用」的「語音控制」 讓使用者只用聲音就能進行全面操作手機。

小結：讓iPhone 12真正效能全開的一次更新

此次更新之後，尤其對 iPhone 12 系列用戶來說，才真正感覺到「效能全開」的感受，像是 5G 雙卡雙待、口罩解鎖等等，而對於舊有 iPhone X 以後的用戶來說，也能體驗到手機升級後的一些新功能帶來的改善，Apple Music 這次更新的城市熱門歌曲真的很實用，也相當推薦給大家使用，記者實測兩天，身邊 iPhone X、iPhone Xs Max、iPhoen 11 Pro、iPhone SE 2020 以及 iPhone 12 Pro Max 用戶更新後沒有災情問題，推薦大家升級更新。