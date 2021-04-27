解鎖iPhone免刷臉！　iOS 14.5正式上線「更新懶人包」一次看

▲以後可以用Apple Watch解鎖iPhone了。（圖／翻攝自Apple 官網）

記者張靖榕／綜合報導

彌補戴口罩刷臉的困擾！美國蘋果公司（Apple Inc.）4月春季發表會後，最新iOS 14.5於周二（27日）凌晨1點已經正式更新，優化的12項功能服務中，就屬直接用apple watch解鎖iPhone最吸引人，用戶也不再需要為了刷Face ID而拉下口罩。

iOS 14.5實際更新下載需求容量約1.2GB，從iPhone SE第一代及iPhone 6S往後機型都可更新。

只要一個眼神，Apple Watch就幫你解鎖iPhone

從27日凌晨1點後更新的用戶，已經可以安全地用Apple Watch解鎖iPhone，以補足疫情期間常戴口罩的麻煩。只要將Apple Watch戴在手上，處於解鎖狀態且與iPhone距離足夠接近，用戶便能只消看一眼你的iPhone，即可感到Apple Watch的觸覺反饋，顯示iPhone已解鎖。

更新後進入「設定」，來到「Face ID與密碼」，將「使用Apple Watch解鎖」打開後即可使用。

進一步支援5G

iPhone XS、iPhone XR後續機型已可使用「雙卡雙待」功能，台灣與全球同步採用一張實體nano-SIM卡和eSIM的雙卡雙待功能。iPhone 12在更新iOS 14.5也開始正式支援5G雙卡雙待功能，而不會降回至4G LTE。

▲Siri聲音選項更多元。（圖／翻攝自Apple 官網）

Siri「多聲道」供選擇，還會告知來電者是誰

Siri在iOS 14.5版本後，能供用戶在設置裝置時，有更多的聲音可以選擇，在英文版本中的聲音選擇更多樣。新款Siri聲音是透過「Neural Text to Speech」技術，製造出幾乎與人類無異的聲音。

此外，Siri能夠支援FaceTime團體通話更多功能，也能透過AirPods或是相容的Beats耳機，告知用戶來電者是誰，並支援撥打緊急連絡人的服務。

▲更多Emoji表情圖案。（圖／翻攝自Apple 官網）

全新Emoji表情圖案登場

新版本帶來更多全新的Emoji表情圖案，諸如火燒的心、受傷的心、糊里糊塗表情和嘆氣表情等，也讓不同人種和性別多了鬍子的表情圖案等。

讓用戶對隱私權有更多掌握

「應用程式追蹤透明度」（App Tracking Transparency）要求各家app和網站，在取得用戶數據前必須先徵求用戶同意，在iPhone的「設定」-「隱私」中，用戶可以看到哪款app已提出廣告追蹤請求，如此一來用戶能隨時更改app的此一權限。

Apple地圖新增路線時間

Apple地圖地圖如今除了開車路線以外，騎乘自行車或是步行，也能透過Siri或點選螢幕下方路線，點選分享抵達時間以估計抵達預計目的地的時間。

Apple Podcast大更新

重新設計過的Apple Podcast能讓用戶在搜尋、追蹤和收聽新集數，都更加容易，用戶只要儲存或下載集數，app就會自動加入「app資料庫」（Library）方便存取。

AirTag功能

AirTag方便用戶追蹤重要個人物品，諸如鑰匙、錢包、背包等。

提醒事項分類更齊全，還能夠列印

提醒事項新增「標題」、「優先」、「到期日」以及「建立日期」等分類，並能夠將清單列印下來。

Apple Music可以將喜歡的歌詞分享到社群軟體

用戶能Apple Music上顯示的歌詞，分享到訊息，以及臉書和Instagram限時動態，訂閱用戶還能在訊息中播放音樂片段，而不需要離開對話視窗。

Apple News

Apple News讓用戶能更便捷地搜尋、下載和整理新聞及雜誌議題，並讓用戶更容易找到關心的相關話題、頻道和新聞。

Apple Fitness+

Apple Fitness+功能讓用戶可以將影音串流至AirPlay 2。