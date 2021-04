出生就擁超濃密黑髮！媽曬出1歲娃近況　「捲捲爆炸頭」萌翻網友

▲新生兒。(示意圖/取自免費圖庫/Pixabay)

記者張寧倢/編譯

英國漢普郡(Hampshire)一名女娃貝琪樂(Lottie Batchelor)被稱為「奇蹟寶寶」,除了因為她是產婦經8次流產後才平安生下的孩子,更因為她剛出生就有著一頭的濃密黑髮。而媽媽愛蜜麗(Emily)日前在臉書社團PO出貝琪樂的照片又再次引發熱議,剛滿1歲的她「頭髮炸毛」,可愛模樣萌翻一片網友。

根據《鏡報》報導,28歲愛蜜麗與32歲的丈夫馬修(Matthew)育有6歲大女兒伊薇(Evie)與小女兒貝琪樂。其實,無法自然懷孕的愛蜜麗有過8次痛苦的流產經歷,懷上貝琪樂本身就是個奇蹟,懷孕期間卻意外地沒有發生胃灼熱等症狀,而貝琪樂出生後更是帶給夫妻倆一個大驚喜,儘管當時她還是個新生女嬰,卻已長出一頭相當濃黑、茂密的毛髮。

報導稱,現年1歲的貝琪樂頭髮已長出至少25公分。愛蜜麗日前在臉書社團「Family Lockdown Tips & Ideas」中與網友分享貝琪樂的近況稱,自己用了很多潤髮乳、護髮素、防毛躁精華液、捲髮精華液與噴霧等多種髮用產品替女兒打理頭髮,身為全職媽媽的愛蜜麗早晨會幫貝琪樂做髮型,加總起來,每天得花費45分鐘到1小時來整理與保養貝琪樂的一頭捲髮。

