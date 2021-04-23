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出生就擁超濃密黑髮！媽曬出1歲娃近況　「捲捲爆炸頭」萌翻網友

嬰兒,寶寶。（圖／翻攝自CC0圖庫／Pixabay）

▲新生兒。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國漢普郡（Hampshire）一名女娃貝琪樂（Lottie Batchelor）被稱為「奇蹟寶寶」，除了因為她是產婦經8次流產後才平安生下的孩子，更因為她剛出生就有著一頭的濃密黑髮。而媽媽愛蜜麗（Emily）日前在臉書社團PO出貝琪樂的照片又再次引發熱議，剛滿1歲的她「頭髮炸毛」，可愛模樣萌翻一片網友。

根據《鏡報》報導，28歲愛蜜麗與32歲的丈夫馬修（Matthew）育有6歲大女兒伊薇（Evie）與小女兒貝琪樂。其實，無法自然懷孕的愛蜜麗有過8次痛苦的流產經歷，懷上貝琪樂本身就是個奇蹟，懷孕期間卻意外地沒有發生胃灼熱等症狀，而貝琪樂出生後更是帶給夫妻倆一個大驚喜，儘管當時她還是個新生女嬰，卻已長出一頭相當濃黑、茂密的毛髮。

報導稱，現年1歲的貝琪樂頭髮已長出至少25公分。愛蜜麗日前在臉書社團「Family Lockdown Tips & Ideas」中與網友分享貝琪樂的近況稱，自己用了很多潤髮乳、護髮素、防毛躁精華液、捲髮精華液與噴霧等多種髮用產品替女兒打理頭髮，身為全職媽媽的愛蜜麗早晨會幫貝琪樂做髮型，加總起來，每天得花費45分鐘到1小時來整理與保養貝琪樂的一頭捲髮。

報導指出，貝琪樂的髮色逐漸變淺、長度也快追上姐姐伊薇，因此很常被誤認為年紀更大的幼童。愛蜜麗解釋，人們見到貝琪樂第一眼注意到的就是她的頭髮，多數人都覺得她至少2歲了，「我完全沒有料到，她出生時就有那麼多頭髮，而且從來沒有變少過，甚至越來越厚，現在光是吹整就要花掉將近半小時，但如果沒有幫她整理好，一整天下來頭髮反而會變得一團糟。」

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