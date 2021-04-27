匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際

▲台酒首席調酒師王琬鶯女士今(2021)年初剛退休，1979年通過高普考，自此沈浸酒香42年。他帶領團隊從品飲、釀造或調和，短短幾年內從無到有，打造出世界級水準的台灣威士忌品牌OMAR，成為台灣之光！（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣威士忌再度躍上國際！2021年倫敦烈酒競賽（London Spirits Competition, LSC）結果日前出爐，台灣菸酒公司南投酒廠初次參賽就榮獲佳績，共摘下1面銀牌5面銅牌。這背後的功臣，就是《匠人魂》第29集的靈魂人物：調酒師王婉鶯和她帶領的團隊。同樣擁有「職人」文化的日本也相當關注王婉鶯，YAHOO JAPAN還特別引用中央社的日文報導，讓日本網友也能看見王婉鶯是如何釀出土地的滋味。文總副秘書長李厚慶表示，文總錄製匠人魂系列影片已邁入第4年，《匠人魂》即將迎來第30集，他透露，下一集記述的是高雄國寶級的古蹟修復師蘇清良，看他以一身的技藝為全台古蹟建築修舊如舊，彷彿再生，「值得匠人迷期待。」

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▲YAHOO JAPAN特別引用中央社對《匠人魂》的日文報導。



文化總會自2017年8月開始推出《匠人魂》系列影片，記錄台灣百工職人如何用一輩子的時間，專心做好一件事，為文化傳承製作影像備忘錄。內容涵蓋傳統工藝和創新技藝，如旗袍、金工、街舞；也從有形文化資產到無形文化資產，如手繪電影海報、糊花燈，到電影配音、牽亡歌，最新一集「釀出土地的滋味」，則是講述王婉鶯以42年的深厚內力，為台灣釀造舉世無雙，屬於這塊土地的威士忌。

▲「玉鳳服裝號」老闆陳忠信，接單做的多是婚宴禮服和戲服，曾為《刺客聶隱娘》縫製唐裝戲服。

▲台北萬華一家傳承三代、超過百年歷史的「金和貴銀樓​」，老闆鍾春忠​師傅標榜純手工訂製，專接一般市面罕見的款式，始終堅持著阿公創業至今的手工精神與傳統技法。

▲謝森山師傅15歲便進入東方廣告社做手繪電影看板學徒，逐步邁向長達60年的電影看板繪師之路。



相較文化總會其他活動總是熱鬧歡騰，《匠人魂》則是沈靜而優雅。儘管如此，近四年來穩健踏實地耕耘，仍累積不少死忠粉絲，成為文總最具代表性的品牌之一，不但翻譯成多國語言，其中泰文、越南文、印尼文、馬來文的版本，更是新南向政策的絕佳宣傳片，曾在外貿協會於東南亞各國舉辦的「台灣形象展」現場播出，向外國友人展現台灣工藝的渾厚與細緻。

▲丁淯仁士官長在製作降落傘的領域擁有18年經驗，以10年品檢經驗、8年製程管理的製程背景，仔細說明製傘所的目前主要生產陸軍所需的人員傘。

▲主角是馬公後勤支援指揮部，俥鑄場領班黃天來士官長，他經年累月了28年的軍艦修復與改造經驗，化作一聲聲的一錘定音，為整座俥鑄場將近三十人團隊的弟兄，帶來穩定向前的力量。

除了大眾想像中的職人模樣，《匠人魂》也多次與國防部軍聞社合作，揭露國防匠人的神秘面貌。舉凡國軍所使用的降落傘，是如何一針一線縫製，同時考慮傘面尺寸與受壓能力，結合織縫技藝與精密計算，保障傘兵每一次的完美落地；修軍艦的人又是如何嚴謹地反覆測試，讓所有零組件完美契合，將「修」做到了美學境界，成為我國船艦的品質保證；飛安守衛者則是嚴密審視戰鬥機的每個小細節，用幾十年的歲月，在地面上守護著空中的翱翔。

▲已故魏幼謙老師無師自通，以三年時間做出歕喙，最後捨棄鑄模方式，用銅板焊製角的獨門技法，研習七年，成為全台首位手工哨角藝師。

今年初，全台首位手工哨角藝師魏幼謙辭世，《匠人魂》第一集「吹響哨角的音」便是記錄老師傅的虔誠身影。影片拍攝時，魏幼謙已是91歲高齡，仍堅持以手工製作哨角，當時他笑著說：「要做就要做最好的。」無論是對媽祖的崇敬，亦或是對手工的執著，都已內化為人生信仰。台灣俗諺說「三月瘋媽祖」，每年農曆三月後，替媽祖開路的哨角們總會回到魏幼謙手中保養，近日正是媽祖回鑾的日子，然而哲人日已遠，幸有《匠人魂》為老師傅留下見證。