　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲台酒首席調酒師王琬鶯女士今(2021)年初剛退休，1979年通過高普考，自此沈浸酒香42年。他帶領團隊從品飲、釀造或調和，短短幾年內從無到有，打造出世界級水準的台灣威士忌品牌OMAR，成為台灣之光！（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣威士忌再度躍上國際！2021年倫敦烈酒競賽（London Spirits Competition, LSC）結果日前出爐，台灣菸酒公司南投酒廠初次參賽就榮獲佳績，共摘下1面銀牌5面銅牌。這背後的功臣，就是《匠人魂》第29集的靈魂人物：調酒師王婉鶯和她帶領的團隊。同樣擁有「職人」文化的日本也相當關注王婉鶯，YAHOO JAPAN還特別引用中央社的日文報導，讓日本網友也能看見王婉鶯是如何釀出土地的滋味。文總副秘書長李厚慶表示，文總錄製匠人魂系列影片已邁入第4年，《匠人魂》即將迎來第30集，他透露，下一集記述的是高雄國寶級的古蹟修復師蘇清良，看他以一身的技藝為全台古蹟建築修舊如舊，彷彿再生，「值得匠人迷期待。」

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲YAHOO JAPAN特別引用中央社對《匠人魂》的日文報導。

文化總會自2017年8月開始推出《匠人魂》系列影片，記錄台灣百工職人如何用一輩子的時間，專心做好一件事，為文化傳承製作影像備忘錄。內容涵蓋傳統工藝和創新技藝，如旗袍、金工、街舞；也從有形文化資產到無形文化資產，如手繪電影海報、糊花燈，到電影配音、牽亡歌，最新一集「釀出土地的滋味」，則是講述王婉鶯以42年的深厚內力，為台灣釀造舉世無雙，屬於這塊土地的威士忌。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲「玉鳳服裝號」老闆陳忠信，接單做的多是婚宴禮服和戲服，曾為《刺客聶隱娘》縫製唐裝戲服。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲台北萬華一家傳承三代、超過百年歷史的「金和貴銀樓​」，老闆鍾春忠​師傅標榜純手工訂製，專接一般市面罕見的款式，始終堅持著阿公創業至今的手工精神與傳統技法。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲謝森山師傅15歲便進入東方廣告社做手繪電影看板學徒，逐步邁向長達60年的電影看板繪師之路。

相較文化總會其他活動總是熱鬧歡騰，《匠人魂》則是沈靜而優雅。儘管如此，近四年來穩健踏實地耕耘，仍累積不少死忠粉絲，成為文總最具代表性的品牌之一，不但翻譯成多國語言，其中泰文、越南文、印尼文、馬來文的版本，更是新南向政策的絕佳宣傳片，曾在外貿協會於東南亞各國舉辦的「台灣形象展」現場播出，向外國友人展現台灣工藝的渾厚與細緻。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲丁淯仁士官長在製作降落傘的領域擁有18年經驗，以10年品檢經驗、8年製程管理的製程背景，仔細說明製傘所的目前主要生產陸軍所需的人員傘。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲主角是馬公後勤支援指揮部，俥鑄場領班黃天來士官長，他經年累月了28年的軍艦修復與改造經驗，化作一聲聲的一錘定音，為整座俥鑄場將近三十人團隊的弟兄，帶來穩定向前的力量。

除了大眾想像中的職人模樣，《匠人魂》也多次與國防部軍聞社合作，揭露國防匠人的神秘面貌。舉凡國軍所使用的降落傘，是如何一針一線縫製，同時考慮傘面尺寸與受壓能力，結合織縫技藝與精密計算，保障傘兵每一次的完美落地；修軍艦的人又是如何嚴謹地反覆測試，讓所有零組件完美契合，將「修」做到了美學境界，成為我國船艦的品質保證；飛安守衛者則是嚴密審視戰鬥機的每個小細節，用幾十年的歲月，在地面上守護著空中的翱翔。

▲▼匠厲害！文總《匠人魂》開拍4年　台灣百工職人精神躍國際。（圖／文化總會提供）

▲已故魏幼謙老師無師自通，以三年時間做出歕喙，最後捨棄鑄模方式，用銅板焊製角的獨門技法，研習七年，成為全台首位手工哨角藝師。

今年初，全台首位手工哨角藝師魏幼謙辭世，《匠人魂》第一集「吹響哨角的音」便是記錄老師傅的虔誠身影。影片拍攝時，魏幼謙已是91歲高齡，仍堅持以手工製作哨角，當時他笑著說：「要做就要做最好的。」無論是對媽祖的崇敬，亦或是對手工的執著，都已內化為人生信仰。台灣俗諺說「三月瘋媽祖」，每年農曆三月後，替媽祖開路的哨角們總會回到魏幼謙手中保養，近日正是媽祖回鑾的日子，然而哲人日已遠，幸有《匠人魂》為老師傅留下見證。

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

櫃姐爆內幕：不會浪費時間在翻找標價的客人

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

台科大急宣布「採遠距授課一週」！校方曝原因

爆乳網美被抓包「腰部有黑洞」老司機秒給公道

台大、台師大去過清真寺學生「改採遠距教學」

水果店開24小時賣誰？內行人曝原因

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

更多熱門

相關新聞

女調酒師打造台灣之光　42年只醉1次

女調酒師打造台灣之光　42年只醉1次

台灣菸酒公司轄下的南投酒廠所出產的「OMAR威士忌」狂奪國際百面以上獎牌，背後功臣是「首席調酒師」王婉鶯以及她所帶領的團隊，42年來每日品嚐10到20瓶酒，只醉過1次，當年921大地震酒庫倒塌火災，損失達40億，眼看同事紛紛離去，她選擇留下參與重建和繼續精進調酒，打造出「台灣之光」！

5分鐘影片花1個月！匠人魂導演曝心聲

5分鐘影片花1個月！匠人魂導演曝心聲

建中松高攝影社策展　文總展出

建中松高攝影社策展　文總展出

《奈良美智特展》確定加碼！　移師高雄、台南開展時間曝光

《奈良美智特展》確定加碼！　移師高雄、台南開展時間曝光

匠人百年豆皮店　隱藏美食網敲碗

匠人百年豆皮店　隱藏美食網敲碗

關鍵字：

文化總會匠人魂

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面