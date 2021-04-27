5月將現「超級血月」陰氣最重！恐招驚天災難　聖經揭世界末日之兆

▲「血月」為月全食的俗稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

今年首次「超級月亮」將在今（27）晚登場，看到的滿月將比平常更大、更亮，台北市立天文館表示，5月26日還會迎來今年第2次超級月亮。屆時還會同時發生月全食的血月現象，合稱為「超級血月」，上一次出現超級血月已是3年前，下次則要等到2年後，然而，過往卻有許多關於血月出現將帶來重大災難的傳說。

▲2018年7月27日在德國西部拍攝到的「血月」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《富比士》報導，5月26日即將發生「血月」（Blood Moon）現象，同時也是今年第2次的超級月亮，合稱為「超級血月」。據NASA指出，超級月亮源自占星學，是指在通過近地點時，視直徑較大的滿月與新月，血月則是「月全食」的俗稱，滿月會進入太陽照射地球的陰影區，使日、地、月連成一線，太陽光譜中其他顏色光被大氣層散射，只有最容易穿透的紅色光被折射至月球，因此月亮會呈現橘紅色。

然而，過往也有許多關於「血月」的傳說。中國古代，除了「天狗食日月」的傳說外，還認為血月降臨之際陰氣最重，因此有「血月見，妖孽現」的說法，另外也有古書記載，血月是凶險的天象，可能伴隨著天災人禍、世局動盪不安。

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至於西方文化，《聖經》約珥書中預言了血月，「在耶和華偉大而可畏的日子到來之前，太陽將變為黑暗，月亮將變為血液。」《聖經》啟示錄中則提到，「揭開第六印的時候，我又看見大地震動，太陽變成黑色，滿月變紅像血。」在在都將血月喻為「世界末日」的徵兆。

▲氣象達人彭啟明稱，紅色月亮的產生有多種解釋，為常見的天文現象。（圖／達志影像／美聯社）

3月29日晚間，台北地區部分民眾都目睹了「紅色月亮」的現象，氣象達人彭啟明當時還發文解釋，紅月主因是「米氏散射」，因為污染物北飄，空氣中的PM2.5顆粒和光化學煙霧等漂浮物很多，才讓月亮看起來偏紅又偏暗，「比起擔心，做好防災工作更重要！」然而，3天之後，台鐵太魯閣列車4月2日就發生嚴重出軌事故，令人悲痛不已。

過去也曾有過，當血月出現後，發生世界重大事件的案例。例如，2014年4月15日發生血月奇觀，隔天就發生了震驚世界的南韓「世越號」沉船悲劇，造成304人罹難；2003年血月，大陸廣東爆發SARS疫情；1949年血月則發生了以色列建國；1967年發生了以色列與阿拉伯國家的六日戰爭。

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