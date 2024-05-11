噁！美店員「掏GG摩擦鮭魚肉」尿在醬汁裡　錄影PO網狂炫

▲堪薩斯州一間高檔牛排餐廳爆出店員噁爛行徑。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州一名餐廳員工對食材做出噁心行徑，包括把生菜塞進褲襠，將陰莖掏出摩擦鮭魚肉，尿尿在醃黃瓜與肉汁裡，還把上述行為錄影PO網，立即遭到警方逮捕。

《紐約郵報》引述法庭文件報導，21歲的漢森（Jace Christian Hanson）在高檔牛排館「赫爾福德屋」（Hereford House）工作不到一個月，落網後坦承做出超過20次汙染食物的行為，包括在食物裡尿尿，用陰莖摩擦食材，把食物塞進褲子裡，並且「確信」那些食物最終都被顧客吃下肚。

除此之外，漢森也承認在餐廳大型冷藏庫裡自慰，但否認把體液塗抹在食物上。

▲漢森被捕時立刻承認犯案。（圖／翻攝強生郡地方檢察官）



漢森表示，由於一開始不喜歡這份工作，因此在交友軟體及戀物癖網站上認識一些男性網友，並且接受這些人的唆使或要求後，才會做出上述行徑。

漢森面臨犯罪威脅的重罪指控，最高可判13個月監禁與10萬美元（約新台幣324萬元）罰款。他目前已經交保獲釋，預計6月6日在強生郡（Johnson County）出庭受審。

「赫爾福德屋」聲明，「對於我們的顧客及所有與餐廳有關的人而言，這都是一個令人不安的情況」，感謝社區一直提供支持，也很期待未來繼續服務消費者。警方也在尋找3月26日至4月23日曾在「赫爾福德屋」用餐並且感覺不適的民眾，迄今接獲至少140人通報。