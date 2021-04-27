今年首次又大又亮的「超級月亮」今登場！　下月還有月全食

記者許展溢／台北報導

今年第一次「超級月亮」將在今（27日）登場，天文迷絕對不能錯過！台北市立天文科學教育館表示，屆時的滿月將比平時更大更亮，大家不妨把握這難得的機會好好欣賞，而下個月26日的滿月也會是「超級滿月」，會比這次更大外，還有月全食。

▲又大又亮的超級滿月。（圖／台北市立天文科學教育館提供，下同）



天文館表示，由於月球以橢圓軌道繞地球公轉，每次滿月發生時與地球的距離都不同，當滿月距離地球較近時，看起來就會較大較亮，今天的滿月會發生在11時32分，僅約12小時後即通過近地點（23時22分），比一般滿月近約7%，亮度也增加約15%。天文館指出，「 超級月亮」一詞源自於占星學，是指發生在近地點附近、視直徑較大的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義，各方採用標準亦不相同。但本次「超級滿月」符合所有標準，非常值得欣賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲橢圓形的月球軌道。



天文館提醒，因滿月時月球與地球距離較近（鄰近近地點），使得月亮看較平均亮約14%、視直徑大約7%，此較大較明亮的滿月又被稱為「超級月亮」（supermoon），觀賞滿月無須任何工具，只需找個看得到月亮的地方，以肉眼欣賞月亮即可，若透過望遠鏡觀賞，可進一步看出月面地形特徵。天文館提到，月球以橢圓軌道繞地球公轉，地球位在橢圓形的其中一個焦點上，其中離地球最近的位置稱為近地點，離地球最遠的位置稱為遠地點。每次滿月時月地距離都不同，距離較近時地球上看來視直徑較大，因而面積較大、亮度較亮。

此外天文館指出，同日於日落後至21時還可一併欣賞火星鄰近M35疏散星團的景像，在觀測條件較好的情況下，可用肉眼在雙子座發現M35疏散星團，使用小型望遠鏡或雙筒望遠鏡，在低倍率下可見到接近球型、恆星分布均勻的M35星團與火星同框的美景。

▲2021年4月27日超級月亮，火星近M35。

另外，天文館表示，下個月5月26日的滿月也屬於「超級滿月」，不僅比這次還略大，為全年最大滿月，而且當日還會發生月食奇景，屆時天文館將進行直播與觀測活動，敬請拭目以待。