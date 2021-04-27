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圖輯／世界各國「超級月亮」美照曝光！　西方超浪漫粉紅月揭由來

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

▲中國上海拍到的超級月亮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2021年第一次「超級月亮」將於今（27）日登場，根據台北市立天文科學教育館表示，今天晚間11時22分通過最靠近地球「近地點」，此時月球與地球間的距離比平常近7%，所以看起來會更大，亮度也增加約15%。而據外媒報導，西方傳統中4月的滿月被稱為「粉紅月」（Pink Moon），本次迎來超級滿月，各國攝影師們更是捕捉到了壯觀景象。

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

▲▼2021年4月27日出現超級月亮，上圖攝於土耳其伊斯坦堡；下圖攝於比利時哈勒。（圖／路透）

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

英國《太陽報》指出，今晚將首度迎來2021年僅有2次的「超級月亮」，下一次則將出現在5月26日，離地球將會更近，距離可能不到36萬公里。根據NASA計劃執行員約翰斯頓（Gordon Johnston）表示，超級月亮一詞是由占星學家諾萊（Richard Nolle）於1979年提出，指的是月球位於近地點90％以內時發生的新月或滿月，但由於觀測新月較為困難，因此近幾十年來引起公眾關注的是「超級滿月」。

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

▲▼美國拍到的超級月亮。（圖／路透）

Embed from Getty Images

報導稱，在西方關於月亮的傳統中，4月的滿月被稱為粉紅月，這並不是因為月亮的顏色，而是因為這時的滿月正好對上了粉紅色的針葉天藍繡球（Phlox Subulata）開花的花期。此前，3月28日出現的滿月則被稱為「蟲月」（Worm Moon），這時適逢春蟲開始蠕動，3月滿月也因此被認為是春天真正到來的象徵。

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

▲▼德國的超級月亮。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／達志影像／美聯社）

至於常聽到的「藍月」（Blue Moon）是指同一個月之內出現2次滿月的罕象。「血月」（Blood Moon）則是指月全食發生期間，只有紅色光線透過大氣層，折射在月亮上，因此讓月亮呈現特別的橘紅色。

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／路透）

▲▼英國觀測到的超級月亮。（圖／路透）

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