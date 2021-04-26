香港新加坡航空旅遊泡泡5／26國泰首航　2地旅客雙向入境免檢疫

▲國泰航空將於5/26運作香港與新加坡的「航空旅遊泡泡」首發航班。（圖／國泰航空提供）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空喜迎香港與新加坡的「航空旅遊泡泡」重啟，航班將於5月26日首航，兩地旅客不論出行目的，可享有雙向入境免檢疫安排。國泰航空表示，航空旅遊泡泡航班會由已全面接種疫苗的機師及機艙服務員執勤。

針對這次香港與新加坡的航空旅遊泡泡，國泰航空將採用嶄新及具燃油效益的空中巴士A350-900航機，執飛CX759及 CX734航班 。

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首班由香港出發的CX759航班將於5月26日啟程，而首班由新加坡出發的CX734航班將於5月27日出發；6月10日起，則將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊泡泡」航班 （CX759及CX734 ）。

▲國泰航空香港與新加坡「航空旅遊氣泡」航班時間表。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，旅遊活動於過去一年實在不易，我們深明乘客一直熱切期待香港與新加坡的「航空旅遊泡泡」航班啟航，讓他們重拾出遊的樂趣；相信安全及穩妥的旅遊泡泡航班安排，將成為香港日後與更多熱門旅遊城市建立同類旅遊氣泡的最佳示範。

此外，香港特區政府最近宣布擴大「回港易」計劃，讓由中國內地任何省巿回港之香港居民豁免檢疫。國泰航空現時營運來往香港和北京、上海、成都及廈門的航班，並會在未來數月增加更多航線，方便香港居民回港。

國泰航空表示，免檢疫措施對恢復跨境航運至疫情前水平至關重要，期待將來有更多檢疫措施獲得放寬。

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