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7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收

記者林育綾／台北報導

鬼滅迷暴動了！ 7-ELEVEN將於5月5日起推出「鬼滅之刃集點送」，集結炭治郎、禰豆子、伊之助、善逸⋯等人氣角色，推出外出、居家商品，包括安全帽、連帽毛巾、三角靠枕、多功能摺疊桌、後背袋等，總共20款實用的限量獨家周邊商品。

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送。（圖／統一超商）

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，性格鮮明的角色設定搭配引人入勝的劇情，深受大小粉絲喜愛，去年推出的電影劇場版，短短3天破房就破億；而7-ELEVEN看準鬼滅之刃的超高人氣，特別取得授權，首度推出「鬼滅之刃集點送」開發多款實用限量商品，自5月5日起至6月13日止，商品兌換至6月15日。

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲「三角靠枕」及「多功能摺疊桌」宅家追劇超實用。（圖／統一超商）

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲總共20款實用的限量獨家周邊商品。（圖／統一超商）

首推防潑水設計的「小提包」，共有集合款及兄妹款兩款設計，輕巧好攜帶，還能當飲料提袋，環保又實用；而「304不鏽鋼分隔餐盒」蒸煮、烤箱皆可用，野餐出遊必備。

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲「小提包」還能當飲料提袋，環保又實用；而「304不鏽鋼分隔餐盒」蒸煮、烤箱皆可用。（圖／統一超商）

緊接著在當日下午3點起推出居家、旅行都可方便使用的「連帽毛巾」；還有「單人雙面薄被」面料舒適、觸感柔軟。而「三角靠枕」及「多功能摺疊桌」宅家追劇超實用。

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲DIY組裝樂趣的「雙層收納櫃」。（圖／統一超商）

▲▼7-11推出「鬼滅之刃」集點送！20款限量獨家周邊動漫迷必收（圖／統一超商）

▲「單人雙面薄被」面料舒適、觸感柔軟。（圖／統一超商）

還有可享受DIY組裝樂趣的「雙層收納櫃」、機車族必備的「安全帽+後背袋組」外出超吸睛；同步針對電子集點推出「軟性滑鼠墊」，經典的炭治郎與禰豆子圖面設計，鬼滅粉千萬不要錯過！

而因應健康新時代自煮、環保風潮，越來越多人喜歡自己在家料理，7-ELEVEN看好此波商機，同步與美國KitchenAid以及法國Monbento推出精品餐廚用品，包括不鏽鋼刀具、鍋具系列以及時尚雙層便當盒跟環保水壺，讓消費者可趁此機會將整套的自煮好幫手通通帶回家。

7-ELEVEN全店「鬼滅之刃集點送」

活動日期：2021年5月5日(三)起至6月13日(日)止，商品兌換至6月15日(二)。
活動辦法：消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費僅能選擇一種集點方式，集滿6點加價購一款。

全聯「宇宙明星BT21」集點換購

另外全聯近期也舉行史上最低門檻積分換購！推出「宇宙明星BT21」3種共24款超萌餐具，包括三角盤公仔組、餐具組、攪拌匙馬克杯組等，兼具可愛與實用性；其中馬克杯組還設計小巧思，方便懸掛茶包；而每款都有超萌公仔陪伴，看了就有好心情。自4/9～7/1為期12週，最低只要2積分加不到百元，即可帶回家。 

▲全聯推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，此次在4/9～7/1推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款商品，活動期間會員只要購買全店生鮮或全聯獨家品牌商品，單筆每滿50元即贈1積分，最少只需2積分，就能加價換購一款商品，入手門檻史上最低。

▲三角盤公仔組可以任意組合。（圖／記者林育綾攝）

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