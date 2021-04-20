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淡水封街玩穿越！「200公尺快閃小徑」日本鳥居、英國大笨鐘都有

▲▼淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

新北市淡水將舉辦快閃封街！打造200公尺「英日快閃時空小徑」，有日本鳥居和英國大笨鐘，邀請民眾一同玩穿越，同時也有市集與音樂表演，更有免費的手作體驗攤位，例如彩繪《鬼滅》狐狸面具等，一次體驗台、日、英多元文化。

新北市立淡水古蹟博物館與新北市教育局合作，將在4月25日15時至18時在淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）間，地址位於新北市淡水區真理街4巷，舉辦「英日快閃時空小徑」活動，4大內容包括「時空小徑意象裝置」、「特色攤位市集」、「音樂表演」及「時空小精靈」。

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▲▼淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

▲小徑雙入口處，設計日式鳥居及英式大笨鐘意象。（圖／淡水古蹟博物館）

淡古館長黃麗鈴表示，「英日快閃時空小徑」活動是2021新北市多元文化節的系列活動之一，聯合文化國小、淡水國小、天生國小、興仁國小、新興國小、純德國小及正德國中，把真理街4巷打造成穿越台、日、英的小徑，利用主題活動串聯文化、教育及音樂，讓更多人認識就在大家身邊的古蹟，體驗新北市的多元文化。

▲▼淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

「英日快閃時空小徑」活動在小徑雙入口處，設計日式鳥居及英式大笨鐘意象，搭配AR及多款濾鏡供民眾拍照體驗，一解無法出國之苦。「特色攤位市集」有吃有玩、有DIY，包括彩繪《鬼滅之刃》的狐狸面具、手作注連繩、大阪燒、體驗凸粉燙金英倫印象卡片、英式下午茶及互動闖關遊戲等，攤攤免費，一路暢遊2國。

▲▼淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

▲「特色攤位市集」有吃有玩、有DIY，攤攤免費。（圖／淡水古蹟博物館）

而「音樂表演」是邀請專業弦樂家、淡水愛樂及淡水四季學生弦樂團，在文化公園戶外演出日、英風組曲，為活動增添動人的旋律。「時空小精靈」則是由文化及淡水國小學生身著日本浴衣、英式禮服，在現場為民眾導覽古蹟。 

除了一系列的活動外，深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」同步推出世界樂器體驗活動，包括西非手鼓、非洲說話鼓、中南美祈雨棒、印地安笛子及顎骨樂器等，透過樂器來認識異國文化，可至淡古官方網站免費報名，限量60位，額滿為止。

▲▼淡水古蹟博物館舉行「英日快閃時空小徑」活動，3小時打造200公尺穿越台日英場景。（圖／淡水古蹟博物館）

▲「身聲劇場」同步推出世界樂器體驗活動。（圖／淡水古蹟博物館）

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