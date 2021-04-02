娃娃機台主發現物品遭竊　調監視器驚見隔壁台主偷《鬼滅》商品

記者邱中岳／台北報導

北市大同區1家夾娃娃機的台主，發現所收入的金額短缺，東西又無故不見，調閱監視器才發現，隔壁台主利用娃娃機台公用鑰匙，趁機偷走動漫《鬼滅》的商品，最後警方追查並通知該名涉嫌竊盜的台主到案，嫌犯則坦承犯行。

警方調查，49歲的沈姓男子原本從事服務業工作，也兼差在民權西路上的夾娃娃機店擺設機台賺外快，但沈發現隔壁40歲的古姓台主，在機台內擺放知名動漫《鬼滅之刃》的周邊商品，竟拿機台的公用鑰匙直接打開偷竊。

▲沈姓男子竟然持娃娃機台公用鑰匙，偷走隔壁機台的鬼滅相關產品。（圖／記者邱中岳翻攝）

古姓男子事後清點財物，發現東西短缺，但是所收入的金額卻沒有變多，調閱監視器後才發現，竟然遭人偷走，氣得古姓台主趕忙報警處理，警方獲悉後也調閱監視器追查，掌握騎車逃逸的沈姓男子身分。

警方事後通知沈姓男子到案，沈姓男子坦承因為著迷知名動漫《鬼滅之刃》，又為了貪小便宜，發現古男的機台與自己同款，於是拿著公用的機台鑰匙開門，最後順利偷走機台內的鬼滅相關產品。

▲警方在沈姓男子家中查扣鬼滅之刃相關產品，以及犯案用的娃娃機公用鑰匙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步清查，查扣動漫「鬼滅之刃」毛巾10盒、動漫「鬼滅之刃」金屬刀6盒、動漫背包3個及犯案所使用之娃娃機公鎖鑰匙1支，訊後依照竊盜罪嫌將沈姓竊嫌函送法辦。

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