捐舊書惜舊物　成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用





▲ 台東成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

茉莉「閱讀苗圃」書屋於日前在台東家扶中心成功服務處啟用。自2017年起苿莉二手書店與家扶基金會合作「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶」捐書活動，藉由一本一元、茉莉加碼30%所募得的款項，來設置「閱讀苗圃」書屋，至今已在全台各家扶據點設立16處。苿莉二手書店致力於推廣閱讀，希望孩子從小培養閱讀的習慣，進而獲取更多的知識，改變自己，脫離貧困的人生。

茉莉二手書店蔡維元執行長分享這些年來推動閱讀、親子共讀的歷程，相信書中的某一段故事或某一句話能夠啟發讀者，進而改變人生。並感謝支持茉莉捐書做公益的廣大書友們，將二手書估出的書款捐出，促成各地家扶閱讀苗圃的設置，以及各地家扶對親子共讀、多元創意學習的執行與推展；成功扶幼委員會蘇嘉靖主委與委員們也大力支持這項服務的推動，同時感謝茉莉書屋挹注經費，讓台東家扶成功服務處能有更好的動力來推展閱讀；家扶義工隊隊員宋碧芸也將全力投入人力提供服務。





台東家扶中心吳瑞華主任表示，有感於現代3C產品發達，造成兒童沈迷於手機；以及大眾對於透過書籍取得知識的方式漸漸減少。家扶期待閱讀苗圃的設置，提供扶助家庭及社區居民一個安全又溫暖適合閱讀書籍場地。苗圃內有各式各樣的書籍，歡迎社區民眾、孩童來閱讀；也歡迎民眾將家中的舊書帶來交換，分享彼此看過的書。最後感謝苿莉二手書店及苿莉書友們集結每一份力量，讓愛的正能量與閱讀力持續漫延家扶各處據點。

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