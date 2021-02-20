胡凱彬到家扶開直播　10分鐘義賣2000個燈籠！酸民假帳號被踢出　

▲直播主胡凱彬義賣燈籠幫助家扶兒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

暖心直播主胡凱彬20日送上寢具棉被枕頭到員林家扶中心，要給家扶兒使用，恰巧遇到家扶中心在義賣元宵燈籠，現場立即開直播，立即湧入許多溫暖的愛心網友，短短10分鐘，募捐4萬餘元，算算有將近 2,000個燈籠，胡凱彬開心的說，全部免運費，「能有機會公益回饋社會，即使被酸也做得很爽快。」

胡凱彬說，他是阿嬤撫養長大，從小家裡缺物資，長期靠社會人士幫助，長大後能有機會幫助弱勢，當然義不容辭，從環台送3萬片防塵口罩、為農友加油送外銷哈密瓜，去年中秋節還自掏腰包，深夜走入街頭，到台中及彰化地區為街友親自送上一盒的中秋月餅、便當跟飲料，沒想到此舉還被檢舉。

▲酸民直嗆胡凱彬。（圖／胡凱彬提供）

胡凱彬說，最近更是誇張，過年前直播賣棉被寢具時，想到今年的冬天比往年冷，便有送街友的構想，沒想到網友又在直播時酸嗆「假捐款真詐財」，甚至詛咒人在加護病房急救的阿嬤死掉，一看到令他心酸又難過。

▲直播主胡凱彬捐寢具。（圖／記者唐詠絮攝）

今天到家扶，胡凱彬團隊在每件寢具上都貼上捐贈者的大名，看到家扶正在義賣燈籠有30元也有50元的，團隊當然不能錯過這個為家扶兒公益助學的機會，現場立即開啟直播作義賣，還加入了家扶中心資深社工員張宏源說明，不到10分鐘便義賣出近2千個燈籠，數量還陸續增加，過程中還有酸民用假帳號訂燈籠，但隨即被他踢出；臨去前還對家扶中心說，有需要都可以協助，一起用直播力量幫忙這些弱勢家扶兒。

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