鎮暴槍轟貓頭！29歲男自稱建築師　屋藏287顆鉛鋁彈喊：因為好玩

▲景美虐貓怪客抓到了，他辯稱，因為好玩才開槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市文山區景美捷運站附近24日晚間發生一起持槍虐貓案件！一名男子持槍攻擊民眾在陽台休息的貓咪後逃逸，貓咪頭部中彈，當場痛得倒地掙扎、口吐鮮血。經過2天的追查，警方26日逮到這名男子，他自稱是建築師，因為好玩才開槍打貓，全案將依反動保法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

這起案件發生在24日晚間，議名男子持槍到民宅朝著陽台連開2槍，第一槍並沒有打中，歹徒開第二槍後打中貓咪，貓咪頭部中彈，口吐鮮血痛得在地上打滾，飼主聽到槍聲後發現毛小孩遭槍擊，趕緊送醫搶救。

警方獲報後，調查發現在案發同事傍晚，也有人開槍打麻雀，警方懷疑是同一人所為，在鎖定男子身分後立刻展開調查，發現是一名81年次的吳姓男子，而兩起虐待動物案件也確定是同一人所為。

▲吳男家中竟藏有大量鉛鋁彈，警方將他依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

由於受害貓咪右側鼻骨盡毀，喪失部分呼吸、嗅覺功能，警方於是用功能喪失、適用動保法傷害動物致徒刑罪聲請拘票、搜索票，並於26日上午9時許前往吳男住處搜索，當場查扣鎮暴槍一把、瓦斯鋼瓶59瓶，以及鉛彈237顆、鋁彈50顆。

此外，吳男到案後，自稱是建築師，平常就喜歡玩槍，於是上網購買鎮暴槍，而打小動物也是因為好玩才動手，全案目前將依違反動保法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳男移送法辦。

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