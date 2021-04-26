　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

掃蕩「蒼蠅式腐敗」抓到自家人　陸中央巡視組官員涉貪被捕

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中央巡視組原副組長董宏涉嫌收賄，大陸最高檢今（26日）依法決定逮捕。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

號稱專門掃蕩「蒼蠅式腐敗」的大陸中央巡視組，自家官員出現違法行為。中央巡視組原副組長董宏涉嫌收賄，曾大搞迷信活動、違規干預和插手執紀執法活動，之前已被開除黨籍，現在證據充足，大陸最高檢今（26日）依法決定逮捕。

《中新社》今（26日）最新報導指出，中國最高人民檢察院發佈消息稱，中央巡視組原副組長董宏涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。 日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。 該案正在進一步辦理中。

另據中央紀委國家監委網站4月12日通報，董宏嚴重違紀違法被開除黨籍。通報中稱，董宏「大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動」。

根據通報內容表示，董宏主要職務負責稽查幹部領導貪腐違紀官員，沒想到知法犯法跟著沉淪。被人檢舉違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。 

據了解，大陸中央巡視組成立於2003年。，2009年更名為中央巡視組。 由趙樂際擔任中央巡視工作領導小組組長。 屬於中央紀委、中央組織部聯合辦公，主要巡視稽查省部級領導幹部違反黨紀國法的問題。

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「台灣問題的高度敏感性」　陸外交部「提醒」澳洲防長認清現狀　

帥哥喝奶茶吐出「3顆小藥丸」　真相大白...網友：有保住菊花！

人妻完美復仇！偷給出軌尪吃「陽痿藥」PO文報喜：他現在很乖

國際原能機構邀陸專家加入核廢水評測小組　汪文斌：全力支持

影／屁孩挑釁狂牛被頂上天　趴車底求饒「牛大哥別打了！」

印拒絕中「氧氣援助」　民間只想活命...搶買千台中國製氧機　

企業註冊戶比註銷多1倍　浙江省長：8個人裡就有一個是老闆

賴清德說「台灣是主權國家」　國台辦：必須由全中國人民決定

陸公布「釣魚台地貌調查報告」　附上多張「衛星遙感影像圖」

女嬰睡覺突不哭鬧！　人妻破門見「公公抱緊哄睡」痛罵：不要臉

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

「台灣問題的高度敏感性」　陸外交部「提醒」澳洲防長認清現狀　

帥哥喝奶茶吐出「3顆小藥丸」　真相大白...網友：有保住菊花！

人妻完美復仇！偷給出軌尪吃「陽痿藥」PO文報喜：他現在很乖

國際原能機構邀陸專家加入核廢水評測小組　汪文斌：全力支持

影／屁孩挑釁狂牛被頂上天　趴車底求饒「牛大哥別打了！」

印拒絕中「氧氣援助」　民間只想活命...搶買千台中國製氧機　

企業註冊戶比註銷多1倍　浙江省長：8個人裡就有一個是老闆

賴清德說「台灣是主權國家」　國台辦：必須由全中國人民決定

陸公布「釣魚台地貌調查報告」　附上多張「衛星遙感影像圖」

女嬰睡覺突不哭鬧！　人妻破門見「公公抱緊哄睡」痛罵：不要臉

家暴男撂兄弟抓姦　破門驚見綠光一幕！氣到猛拍反挨告

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

大陸熱門新聞

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

人妻給出軌尪吃陽痿藥！PO文報喜：他現在很乖

男童網購一隻小魚！一拆開是超兇猛鱷魚

女校長實驗「水煮蛋孵小雞」稱40顆變生蛋

代購偷運280件愛馬仕包！價值9億遭海關全部沒收

電視卡卡！　陸網友查嚇傻：掃描全家設備回傳

67歲大媽股神！22萬買股「暴翻百倍」變2200萬

女嬰睡覺突不哭鬧！人妻見阿公「獨門哄法」怒了

公公哄睡幼女超好睡！人妻破門見怒罵：不要臉

男童遭3暴犬撕咬啃食慘死！面部都被吃沒了

大鬧特斯拉女車主獲釋　陸網友風向變了

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

把「光」留住一小時 陸研究團隊刷新德國紀錄

陸直播主賣珠寶喊「假一賠命」 999金手鍊一查僅含1%黃金

更多熱門

相關新聞

陸整肅國家鐵路系統　4高管落馬

陸整肅國家鐵路系統　4高管落馬

近日台鐵發生重大意外，各界檢討聲浪不斷，而在中國大陸這邊，今年亦啟動廉政建設、反工作工作。據中共中央紀委國家監委網站通報，今年已有四位，中國國家鐵路集團系統內的高管遭查落馬，最新一名是4月8日通報的北京鐵路局前副總經理王長釗。

習近平：執政最大風險腐敗仍存在

習近平：執政最大風險腐敗仍存在

再打軍中貪腐？　解放軍報嚴批「昔4軍虎」

再打軍中貪腐？　解放軍報嚴批「昔4軍虎」

反貪腐不理想　黃天牧要金融業拚誠信

反貪腐不理想　黃天牧要金融業拚誠信

李眉蓁送《反貪腐切結書》　陳其邁拒收：政治操作

李眉蓁送《反貪腐切結書》　陳其邁拒收：政治操作

關鍵字：

中央巡視組貪腐

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面