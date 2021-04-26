掃蕩「蒼蠅式腐敗」抓到自家人　陸中央巡視組官員涉貪被捕

▲中央巡視組原副組長董宏涉嫌收賄，大陸最高檢今（26日）依法決定逮捕。（圖／路透社）



記者任以芳／綜合報導

號稱專門掃蕩「蒼蠅式腐敗」的大陸中央巡視組，自家官員出現違法行為。中央巡視組原副組長董宏涉嫌收賄，曾大搞迷信活動、違規干預和插手執紀執法活動，之前已被開除黨籍，現在證據充足，大陸最高檢今（26日）依法決定逮捕。

《中新社》今（26日）最新報導指出，中國最高人民檢察院發佈消息稱，中央巡視組原副組長董宏涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。 日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。 該案正在進一步辦理中。

另據中央紀委國家監委網站4月12日通報，董宏嚴重違紀違法被開除黨籍。通報中稱，董宏「大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動」。

根據通報內容表示，董宏主要職務負責稽查幹部領導貪腐違紀官員，沒想到知法犯法跟著沉淪。被人檢舉違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

據了解，大陸中央巡視組成立於2003年。，2009年更名為中央巡視組。 由趙樂際擔任中央巡視工作領導小組組長。 屬於中央紀委、中央組織部聯合辦公，主要巡視稽查省部級領導幹部違反黨紀國法的問題。