遭不當盤查「大外割」壓制　女師派出所提告：哪裡跌倒哪裡站起來

記者楊熾興／桃園報導

詹慧玲女老師指控遭警員不當盤查，甚至遭「大外割」壓制，25日上午9時她到中壢警分局興國派出所報案對警員提出妨害自由、傷害、不當盤查等告訴，並要求公布員警對她壓制上銬畫面。警方表示依規定受理，全案移請桃園地檢署偵辦。

▲詹慧玲女老師前往派出所提告。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼詹慧玲提出包括妨害自由、傷害、性騷擾、不當盤查等告訴。（圖／記者楊熾興翻攝）

詹慧玲表示，她今天前來提告被不當盤查是為了讓風暴趕快結束，也讓關心的朋友也可以追蹤後續。她提出包括妨害自由、傷害、性騷擾、不當盤查等告訴，未來也可能會對中壢分局長提告；另外她說出今天報案過程和先前被拘留時感覺是「天堂和地獄的差別」，今天坐在豪華的辦公室裡，警察還特別問她要不要喝水、幫她開瓶蓋。

▲警方受理後依規定辦理。（圖／記者楊熾興翻攝）

詹慧玲表示，從大街上被員警壓制到派出所被上手銬、腳銬、搜身，被關進拘留間被移送，一路上感覺充滿羞辱，她深刻感受小市民無處伸張的痛苦；當被問到為何不選擇地檢署提告，她說，當初就是被抓來興國派出所，「我在哪裡跌倒就在哪裡站起來」，如果警方覺得她所說的言語，有被言詞羞辱，更應該要拿出完整影片包括現場壓制她的情形，讓整個過程還原。

▲女老師與支持者擁抱。（圖／記者楊熾興翻攝）

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