1年3度捷運車廂蹭女臀　癡漢將出獄…法院：治療到好為止

▲金男1年內3度在北捷車廂鳥蹭女臀遭逮，北院判他出獄後，仍須強制治療到好為止。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

金姓男子於2018、2019年間，三度在捷運車廂以生殖器磨蹭女乘客臀部，2018年3月犯案時，更直接露鳥猛蹭前方小姐、一路跟下車，經一旁乘客逮人才罷手，北院裁定金男3罪合併執行1年4月，金男於執行間受半年身心治療，經評估小組鑑定無效，聲請對金男於出獄後，繼續強制治療，北院裁定金男須繼續受強制治療、每年進行評估，直到「再犯危險顯著降低為止」。

金男先於2018年11月間，在北捷板南線善導寺、忠孝新生站間，隔著褲子以鳥頂蹭女乘客臀部，遭逮後坦承犯行，經醫院評鑑後，認為金男可能是因長期酗酒導致退化，進而產生無法控制的行為；事後金男與受害女子和解，北院查到金男有性騷前科，依性騷擾罪、累犯，判刑8月。

但金男在前次犯行尚未判決前，又於2019年3月30日，在淡水線捷運車廂磨蹭女乘客臀部，這次金男更直接露鳥一陣猛蹭，見對方未察覺犯行，更企圖跟受害女子下車，所幸旁邊乘客全看在眼裡，上前一把抓住金男肩膀急CALL保全逮人，北院依公然猥褻罪，判金男4月徒刑；而金男在本次犯案前，才於3月中在公車上，對女乘客臀部磨蹭至射精，事後雙方和解撤告。

失控的金男又於2019年11月間在板南線車廂，穿著褲子磨蹭一名女高中生臀部，經少女察覺後，拍下金男照片報警，金男始終未得到少女原諒，北院依性騷擾罪，判金男8月徒刑；金男上述三罪，經北院裁定執行1年4月。

金男於2020年3月入監後，於8月至2021年2月間，每月接受4次身心治療，但評估小組鑑定後，認為治療效果不彰、金男再犯危險未顯著降低，向法院聲請強制治療；法院依相關鑑定報告，認為金男仍有相當再犯可能，裁定他7月執行完畢後，須接受強制治療，直到「再犯程度顯著降低為止」。

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