　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1年3度捷運車廂蹭女臀　癡漢將出獄…法院：治療到好為止

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲金男1年內3度在北捷車廂鳥蹭女臀遭逮，北院判他出獄後，仍須強制治療到好為止。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

金姓男子於2018、2019年間，三度在捷運車廂以生殖器磨蹭女乘客臀部，2018年3月犯案時，更直接露鳥猛蹭前方小姐、一路跟下車，經一旁乘客逮人才罷手，北院裁定金男3罪合併執行1年4月，金男於執行間受半年身心治療，經評估小組鑑定無效，聲請對金男於出獄後，繼續強制治療，北院裁定金男須繼續受強制治療、每年進行評估，直到「再犯危險顯著降低為止」。

金男先於2018年11月間，在北捷板南線善導寺、忠孝新生站間，隔著褲子以鳥頂蹭女乘客臀部，遭逮後坦承犯行，經醫院評鑑後，認為金男可能是因長期酗酒導致退化，進而產生無法控制的行為；事後金男與受害女子和解，北院查到金男有性騷前科，依性騷擾罪、累犯，判刑8月。

但金男在前次犯行尚未判決前，又於2019年3月30日，在淡水線捷運車廂磨蹭女乘客臀部，這次金男更直接露鳥一陣猛蹭，見對方未察覺犯行，更企圖跟受害女子下車，所幸旁邊乘客全看在眼裡，上前一把抓住金男肩膀急CALL保全逮人，北院依公然猥褻罪，判金男4月徒刑；而金男在本次犯案前，才於3月中在公車上，對女乘客臀部磨蹭至射精，事後雙方和解撤告。

失控的金男又於2019年11月間在板南線車廂，穿著褲子磨蹭一名女高中生臀部，經少女察覺後，拍下金男照片報警，金男始終未得到少女原諒，北院依性騷擾罪，判金男8月徒刑；金男上述三罪，經北院裁定執行1年4月。

金男於2020年3月入監後，於8月至2021年2月間，每月接受4次身心治療，但評估小組鑑定後，認為治療效果不彰、金男再犯危險未顯著降低，向法院聲請強制治療；法院依相關鑑定報告，認為金男仍有相當再犯可能，裁定他7月執行完畢後，須接受強制治療，直到「再犯程度顯著降低為止」。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

2新莊女拒檢1人遭擊斃　多項重大前科

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」

台中黑車撞加油站！男不治19歲女哭喊別報警

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

中橫燒炭3死／29歲女去年才生子　母難置信

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面