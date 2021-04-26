時代的眼淚「甩尾神車」秒吸共鳴！七年級生淚憶：摔到雷殘也要玩

▲七八年級生小時候都玩過這台。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

每個年代小朋友的娛樂都不同，這台「扭扭車」就是七、八年級生的共同回憶，雖然現在已經很少見，但不少家長一看到這台就會心一笑，以前光是坐在上面賣力搖擺就能玩一個下午，許多人都曾被它刮傷、摔傷過，但仍然不減對扭扭車的喜愛。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，「別騙我你們不認識這台，有玩過的舉手！」照片中這台扭扭車（又稱搖搖車、妞妞車）已經具有歲月痕跡，前方把手部分生鏽、泛黃，但只要還能左右轉動即可正常前進，使用方式是坐在藍色三角區塊，兩條腿往前伸踩在鐵桿上，雙手抓著握把左右搖擺，車子就會緩慢前進，搖越快車子的速度就越快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玩扭扭車必摔。（圖／翻攝自爆怨2公社）



不過，現代小朋友幾乎都沒看過這台扭扭車了，所以原PO稱它為「時代的眼淚」。很多網友對扭扭車的印象就是容易跌倒，雖然操控需要技巧又常常磨破皮受傷，但它是童年和鄰居的共同樂趣，玩到跌倒還是要繼續玩，「回憶，但慘摔一波」、「都玩到解體而翻車，摔到爹娘認不得」、「玩這個下巴不可能沒受傷」、「跪著滑常常磨到腳背，不然就是滑太快撞到窟窿飛出去」、「雷殘必備」。

實際查詢購物網，目前市面上的扭扭車已經改版，安全性有提升，孩童使用上比較不容易摔傷，但玩起來的感受也有差異，不像舊版扭扭車這麼有挑戰性，某些網站現在還找得到「復古型扭扭車」，價格也比新版便宜一點，只是要多注意安全問題。

▼新版扭扭車長這樣。（圖／翻攝自蝦皮購物）

