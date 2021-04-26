秘魯前總統傳「插隊打中國疫苗」　半年後確診

▲秘魯前總統比斯卡拉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）與妻子去年10月外傳插隊接種中國國藥集團（Sinophram）研發的疫苗，捲入濫用權力「VIP疫苗」醜聞，今年初遭到國會制裁，卻仍雙雙在4月確診新冠疫情。秘魯現身陷南美洲新冠疫情風波，受傳染力極強「巴西變種病毒」影響，確診總數已破175萬例，其中近6萬民眾死亡。

比斯卡拉25日推特發文表示，「儘管已經採取必要措施，防止把病毒帶回家，但仍與妻子2人確診新冠肺炎，並出現症狀，我和家人正進行隔離措施，希望大家不要放鬆警惕。」

現年65歲比斯卡否認濫用權力指控，否認插隊傳聞，強調是去年10月自願參與臨床實驗，才得以提早接種疫苗。但當事醫生馬拉加（German Malaga）作證反駁，比斯卡拉確實有向他要過2支疫苗。

國會4月17日判定比斯卡拉犯下以權謀私、共謀及虛假聲明罪，禁止他在10年內擔任公職。比斯卡拉曾於2018年至2020年擔任秘魯總統，4月11日國會選舉期間，也因未戴口罩、沒有遵守社交距離等防疫政策，遭民眾砲轟。

▼上千名眾因疫情影響而失去收入，無家可歸。（圖／達志影像／美聯社）