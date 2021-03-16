　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

▲▼中國國藥集團新冠疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

▲中國駐日本大使館15日公布，只要接種中國製造疫苗，就可獲得簽證優待。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

駐日本中國大使館15日宣布，申請簽證時，只要接種中國製造的疫苗，就可獲得免出具部分文件的優待。不過日本並未批准中國疫苗，中國大使館則回應，不會要求強制接種，沒有接種的人則比照過往受理。對此，日本放送協會（NHK）則分析，中國在許多國家推廣簽證申請優待，是為了藉此推廣中國疫苗的普及。

據NHK報導，中國駐日大使館15日公布最新消息，只要接種中國製疫苗的商務人士和家人，出示相關證明就能在申請簽證上獲得方便，免於繳交部分文件的手續。使館聲稱，會這樣做的目的是為了「有秩序地恢復人流」。

不過目前日本尚未批准中國疫苗，NHK表示，中國大使館回應指出，「不會強制接種疫苗，未接種疫苗者的申請仍會比照過往受理」。

據了解，中國大使館不只對日本發表相關訊息，泰國、菲律賓和越南都有收到。對此NHK分析，中國對許多國家祭出申請簽證優待手段，目的是想推廣自家疫苗普及。

▲▼南韓將於3月底開放65歲以上高齡者施打AZ疫苗。（圖／路透社）

▲目前中國製造的疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

事實上，中國在13日就推出，外國人若是從香港赴中，在入境時出示接種中國疫苗，就能減少許多文書作業，而前一天正是美印日澳「四方安全對話」（QUAD）宣布將聯合提供大量疫苗提供給其他國家，此舉也被「彭博社」（Bloomberg News）形容是，中國製疫苗成為進入中國的「門票」。

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

命令羅威那犬「咬死她」！惡魔爸連捅女友母2刀　2孩全程目睹崩潰

李戡登上BBC：支持兩岸統一理想未變　「但我已無法說服台灣人」

月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！否認掉包女嬰　下落成羅生門

他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

外遇妻屍體「偷藏在冰箱」　心機夫等2年才棄屍終於落網！

金與正重砲猛轟！美日「硬起來」推動北韓去核...坦承被已讀不回

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

曾被酸民攻擊　吳淡如轉念「很想找到這個人致謝」

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

川普不屑台？　冷回：我們做不了

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

澳洲鼠患！飲用水塔驚見「12隻破碎鼠屍」

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

三寶撞噴婦人險翻車！「隻手撐地絕技」畫面曝

梵蒂岡對同性結合表態：神不祝福罪惡

更多熱門

相關新聞

法國出現新變種病毒　傳染力未知

法國出現新變種病毒　傳染力未知

法國衛生部15日發聲明表示，西北部布列塔尼大區（Brittany）出現新的新冠變種病毒，是在濱海城市拉尼永（Lannion）醫院群聚感染事件中發現。路透引述衛生部的說法指出，當局現已加強監測新變種病毒疫情發展，初步分析並未顯示它比其他變異毒株更具傳染性或更致命。

日本18日決定首都圈緊急事態是否解禁

日本18日決定首都圈緊急事態是否解禁

巴西撤換衛生部長！疫情以來「已是第4任」　

巴西撤換衛生部長！疫情以來「已是第4任」　

南韓擬推「疫苗假」鼓勵接種！

南韓擬推「疫苗假」鼓勵接種！

英病毒專家：人們恐「一輩子都得打疫苗」！

英病毒專家：人們恐「一輩子都得打疫苗」！

關鍵字：

中國疫苗簽證世界疫情大使館疫苗外交

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面