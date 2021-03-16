多國收中使館「打疫苗送簽證」優待　NHK曝背後動機

▲中國駐日本大使館15日公布，只要接種中國製造疫苗，就可獲得簽證優待。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

駐日本中國大使館15日宣布，申請簽證時，只要接種中國製造的疫苗，就可獲得免出具部分文件的優待。不過日本並未批准中國疫苗，中國大使館則回應，不會要求強制接種，沒有接種的人則比照過往受理。對此，日本放送協會（NHK）則分析，中國在許多國家推廣簽證申請優待，是為了藉此推廣中國疫苗的普及。

據NHK報導，中國駐日大使館15日公布最新消息，只要接種中國製疫苗的商務人士和家人，出示相關證明就能在申請簽證上獲得方便，免於繳交部分文件的手續。使館聲稱，會這樣做的目的是為了「有秩序地恢復人流」。

不過目前日本尚未批准中國疫苗，NHK表示，中國大使館回應指出，「不會強制接種疫苗，未接種疫苗者的申請仍會比照過往受理」。

據了解，中國大使館不只對日本發表相關訊息，泰國、菲律賓和越南都有收到。對此NHK分析，中國對許多國家祭出申請簽證優待手段，目的是想推廣自家疫苗普及。

▲目前中國製造的疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

事實上，中國在13日就推出，外國人若是從香港赴中，在入境時出示接種中國疫苗，就能減少許多文書作業，而前一天正是美印日澳「四方安全對話」（QUAD）宣布將聯合提供大量疫苗提供給其他國家，此舉也被「彭博社」（Bloomberg News）形容是，中國製疫苗成為進入中國的「門票」。