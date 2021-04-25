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台鐵造橋火車對撞！他鼻酸回撥死者Call機　30年後突收到「謝謝」

▲▼1991年台鐵造橋火車對撞事故造成30人死亡、112人輕重傷。（圖／翻攝東森新聞）

▲1991年台鐵造橋火車對撞事故造成30人死亡、112人輕重傷。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者董美琪／綜合報導

1991年台鐵造橋火車對撞事故造成30人死亡、112人輕重傷，震驚全台。當年一位在現場採訪的鄭姓記者發現罹難民眾的Call機響起，心中不忍，最後幫忙回撥吐實，聽到對方家屬痛哭，自己也心碎。本月15日，鄭姓記者的兒子突然接到一個陌生來電，「對方是死者的兒子，也就是打BB.Call的那個人，令我頭皮發麻震撼不已。」

1991年11月15日一列莒光號列車，南下經過苗栗造橋，同時，一列自強號列車，北上快到苗栗。兩列列車，早該分道而行，但因軌道系統故障，莒光號有三節車廂，被自強號以時速85公里攔腰撞上，現場一片狼藉，車廂側面被削了一大片，慘不忍睹，罹難者遺體慘況宛如人間煉獄。經查起因是，更換軌道號誌故障、自動煞車系統失靈。

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本月初因太魯閣號案，已故前《台灣新聞報》記者鄭文華的兒子鄭志浩，接受媒體訪問談到這陣子整理父親遺物時，剛好發現「造橋事故」相關剪報、照片。他想起，父親當時採訪完回家提及一件「很難過的事」。

根據《三立新聞》報導，當天事故現場一團亂，一整排白布下不斷傳出BB.Call（呼叫器）的聲音，鄭文華猜測可能是心急如焚的家屬想要找人，於是找尋聲源後，主動回電。

電話那頭焦急地問爸爸下落，表示因為看電視新聞，全家都很緊張。鄭文華最後誠實回答，「Call機主人已往生，請節哀保重。」聽到對方傳出「爸爸死掉了啦」，全家大哭的聲音，鄭志浩說，父親當下心裡很難過，立刻鼻酸，強忍淚水。

▲▼1991年台鐵造橋火車對撞事故造成30人死亡、112人輕重傷。（圖／翻攝東森新聞）

沒想到，本月15日，鄭志浩突然接到一個陌生來電，「令我頭皮發麻震撼不已。對方是文中死者的兒子，也就是打BB.call的那個人，他說當初全家亂成一團，籠罩在悲傷的氣氛中，等處理完後事才想起，不知道是誰通知他們這個消息，也沒有好好謝謝我爸。」

鄭志浩沒想到時隔30年後，當事人會因為報導而得知，「我想父親在天之靈也必感到欣慰，雖然當初只是舉手之勞，但人家卻把這份感謝記在心裡30年。」

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結果我今天接到一個陌生來電，令我頭皮發麻震撼不已。 對方是文中死者的兒子，也就是打bb.call的那個人，他說當初全家亂成一團，籠罩在悲傷的氣氛中，等處理完後事才想起，不知道是誰通知他們這個消息，也沒有好好謝謝我爸。 想不到時隔三十年會因為這篇報導而得知，我想父親在天之靈也必感到欣慰，雖然當初只是舉手之勞，但人家卻把這份感謝記在心裡30年。

鄭志浩發佈於 2021年4月15日 星期四

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