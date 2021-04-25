小農自賣黑金剛花生卻慘被盜圖！同行扯喊：網路是共享的　下場曝

▲徐女盜用吳女圖片，還擅自重製傳輸，被判賠6萬元。（圖／示意圖，無關本案／Unsplash）

記者林昱萱／高雄報導

一名吳姓小農在網路賣場販售黑金剛花生，而其花生粒粒飽滿、高達5星評價，但她自攝的花生照片，卻被一名徐姓女子擅自盜圖後，將照片加上熱賣、火焰圖樣等後，又上傳到各個網站作為自己的圖片使用，被抓包後甚至還聲稱，「網路是共享的」等語。對此，高雄地院審理後，判徐女須賠償吳姓小農新台幣6萬元。

吳女主張，徐女明知道該賣場上的黑金剛花生照片，是她所拍攝，依法享有著作財產權之攝影著作，不得擅自重製、公開傳輸，卻為了經營網路上銷售花生業務，故意以重製、公開傳輸方法，在未經吳女同意、授權的情況下，偷偷將照片截圖下來，並用電腦軟體在上面附上了「熱賣」、火焰圖樣稍作修改後，就將該照片放到各個社團使用。

吳女發現後，立即要求徐女將照片刪除，而徐女則辯稱，自己只是分享照片，沒有擅自重製、公開傳輸攝影著作，也沒有該照片來銷售黑金剛花生，並沒有侵權行為。對此，法官審酌後認為，徐女將照片重製後，又將照片拿來做以相同目的、方式之利用，對吳女造成較大損害。此外，雖然徐女重製的照片僅有一張，但卻將該照片公開傳輸23次，且整整超過一年的時間都未將照片移除，其侵害時間甚長、規模亦非小。

另外，法官也發現，徐女並非自己說聲稱的非營利用途，兩人同為網路賣家，但徐女卻對吳女的智慧結晶毫無尊重，僅為便利自身經營事業，就任意重製、公開該照片，此舉已經侵害到吳女的權利。對此，法官審酌兩人之職業、資歷、等一切情狀之後，判徐女應賠償吳女6萬適當。

►我沒有遲到，是時間遲到了。