　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小農自賣黑金剛花生卻慘被盜圖！同行扯喊：網路是共享的　下場曝

▲▼手機購物,網路購物。（圖／Unsplash）

▲徐女盜用吳女圖片，還擅自重製傳輸，被判賠6萬元。（圖／示意圖，無關本案／Unsplash）

記者林昱萱／高雄報導

一名吳姓小農在網路賣場販售黑金剛花生，而其花生粒粒飽滿、高達5星評價，但她自攝的花生照片，卻被一名徐姓女子擅自盜圖後，將照片加上熱賣、火焰圖樣等後，又上傳到各個網站作為自己的圖片使用，被抓包後甚至還聲稱，「網路是共享的」等語。對此，高雄地院審理後，判徐女須賠償吳姓小農新台幣6萬元。

吳女主張，徐女明知道該賣場上的黑金剛花生照片，是她所拍攝，依法享有著作財產權之攝影著作，不得擅自重製、公開傳輸，卻為了經營網路上銷售花生業務，故意以重製、公開傳輸方法，在未經吳女同意、授權的情況下，偷偷將照片截圖下來，並用電腦軟體在上面附上了「熱賣」、火焰圖樣稍作修改後，就將該照片放到各個社團使用。

吳女發現後，立即要求徐女將照片刪除，而徐女則辯稱，自己只是分享照片，沒有擅自重製、公開傳輸攝影著作，也沒有該照片來銷售黑金剛花生，並沒有侵權行為。對此，法官審酌後認為，徐女將照片重製後，又將照片拿來做以相同目的、方式之利用，對吳女造成較大損害。此外，雖然徐女重製的照片僅有一張，但卻將該照片公開傳輸23次，且整整超過一年的時間都未將照片移除，其侵害時間甚長、規模亦非小。

另外，法官也發現，徐女並非自己說聲稱的非營利用途，兩人同為網路賣家，但徐女卻對吳女的智慧結晶毫無尊重，僅為便利自身經營事業，就任意重製、公開該照片，此舉已經侵害到吳女的權利。對此，法官審酌兩人之職業、資歷、等一切情狀之後，判徐女應賠償吳女6萬適當。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

ET快訊
快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

遭中壢警盤查上銬！女老師今出面提告：我覺得好戲劇化

揪心！7歲柔道童腦死　同學集氣錄音喊：你是我們的超級瑪利歐

快訊／高雄捷運R5站警報狂響！機房傳濃煙焦味　短暫管制旅客

沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

吃定爸心軟！獨生子家暴還冒名詐財　老父心寒：去讓裡面的人教育

友人還在廁所她先走！2女在小黃後座吵架開打　運將無奈報警

快訊／桃園龜山死亡車禍！騎士捲入聯結車輪下　頭遭輾破當場慘死

教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

桃園男酒醉路倒不願就醫　警扮「隨扈」陪他走3公里

小塔提斯轟雙響「跑壘遮眼」開嘲諷　鮑爾照樣奪本季第3勝

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

社會熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

高雄少女盜領208萬！農會：自己負責

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

即／科威特男居家檢疫落跑！奔墾丁參加比賽

快訊／台中女衝雲林「直播要跳橋」！大批警力橋上橋下狂找

90分鐘重摔學童27次　柔道教練遭羈押禁見

教練摔童害腦死！中市柔道委員會：我們也是這樣學過來的

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

外送員自摔又被撞　頭部重傷慘死

台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰

冷血教練遭羈押　7歲童父：男子漢約定，爸爸做到了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面