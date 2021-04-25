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今起2天「全台有雨」！　下波鋒面水氣更明顯時間曝

記者陳俊宏／台北報導

連2天全台有雨！中央氣象局預報，今天（25日）、周一華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮表示，今起易降雨，周四「移動性鋒面」快速通過，中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

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氣象局今晨持續發布「長浪即時訊息」，颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，目前台東（台東、蘭嶼）、宜蘭（蘇澳）及馬祖已觀測到2至3.5公尺的浪高，請注意。

氣象局指出，今華南雲雨區東移，各地都有機會出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

氣象局說，由於東北風增強加上雲多下雨，各地白天的高溫將會下降，北台灣約23、24度，其他地方在25到29度；至於低溫方面變化不大，各地約20至23度。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周一華南雲雨區東移通過台灣地區，各地雲量增多、降雨機率提高，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨，氣溫舒適；周二水氣稍減少，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴，氣溫舒適偏暖。

氣象局預報，周三鋒面逐漸接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲，氣溫舒適偏暖；周四鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，周五東北風影響，北部及東北部早晚天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六東北風減弱，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨，清晨稍涼，白天之後氣溫舒適偏暖。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今華南至台灣水氣增多，各地雲量增、出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高；北台氣溫略降，中南部白天微熱、早晚舒適。

▼許多民眾期盼來場大雨解旱象。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮分析，周一、周二各地多雲時晴，大氣仍不穩定，東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部部分平地亦受影響；周三鋒面逐漸接近，各地雲量略增，大氣更不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，範圍略擴大。

吳德榮提醒，周四移動性鋒面南下，中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率；周五、周六鋒面遠離，各地為晴朗穩定，白天熱、紫外線強的天氣。

吳德榮說，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入「梅雨季」（5、6月）前奏，雖可望挹注部分乾涸的水庫，但降雨量離「紓解旱象」的目標，還差得很遠，後續還得仰賴梅雨季所伴隨的午後對流、移動性鋒面、滯留性鋒面、西南氣流及在其中發展的中尺度對流系統。

吳德榮表示，雖期盼降雨，但進入汛期後，對各種可能產生的氣象災害（雷擊、強風、冰雹、龍捲風、淹水⋯），還是要注意氣象局的特報，加強防範。

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