宏碁新款Swift 3動眼看：具備intel Evo認證、充電30分鐘用機4小時

▲Acer Swift 3(SF314-511) 輕薄筆電介紹。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

選在野餐活動現場展出、接觸年輕族群，宏碁日前宣布針對輕薄型筆電推出全新 intel 第 11 代 Core i5 處理器版本，其中 Acer Swift 3 新色首度對外亮相，該款筆電通過 Intel Evo 平台認證，而且具備快充能力，充電 30 分鐘、用機 4 小時。

▲宏碁稍早對外展出Acer Swift 3(SF314-511) 輕薄筆電、通過 intel EVO 認證，5月初開賣。（圖／記者洪聖壹攝）

在這方面，有個新鮮的名詞叫做「Intel Evo」平台，稍微解釋一下，該平台是隨著 intel 第 11 代處理器而生的，只要通過該平台認證，除了搭載第 11 代 Intel Core i5 或 i7 行動處理器與 Intel Iris Xe 顯示晶片之外，並且強調輕薄、反應快速、長效電池續航力、可靠連線能力、逼真還原的音訊、高亮度顯示器等七項特點。

目前華碩推出的 14 吋筆電 ASUS Vivobook S14（S435EA）、新款輕薄筆電 Asus ZenBook S（UX393EA）、新款可翻轉筆電 Asus ZenBook Flip S（UX371EA）、戴爾新款Dell Inspiron 13（7306）、新款XPS13（9310）、雷蛇的Razer Book 13、聯想新款Lenovo Yoga Slim 7i Carbon、HP Spectre x360 14吋筆電以及 LG 日前在台北信義區展出的 LG Gram Z90P-G 都是 Intel Evo 平台產品。

以記者直擊的宏碁這款 Acer Swift 3 (SF314-511)筆電為例，該款筆電厚度約 15.9 mm、重約 1.2 公斤，搭載第11代Intel Core i5處理器，配備 14 吋 FHD解析度霧面螢幕，螢幕占比 85.73%，亮度 300 尼特，電池續航力 18 小時，充電 30 分鐘可享有 4 小時以上的電池續航力。

▲Acer Swift 3 (SF314-511)是款 14 吋筆電，電池續航力 18 小時，充電 30 分鐘可用機 4 小時。（圖／記者洪聖壹攝）

側邊 I/O 方面，擁有 USB3.2 Gen 2 Type-C 功能，加上雙頻 Wi-Fi 6 傳輸。儲存空間方面，配備 8GB RAM、512GB SSD，鍵盤維持內建指紋辨識器的設計，可以快速開機、支援 Windows Hello安全登入。

▲▼側邊 I/O 方面，擁有 USB3.2 Gen 2 Type-C、HDMI、Type-A USB 傳輸孔、3.5mm 耳機孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲鍵盤內建指紋辨識器的設計，可以快速開機、支援 Windows Hello安全登入。（圖／記者洪聖壹攝）

簡言之，這款筆電同時在輕薄度、儲存能力、續航力、處理器等軟硬體規格上都符合 intel Evo 認證，僅新台幣 34,900 元就可以入手，稍早也宣布最快在 5 月出貨，消費者預計會有亮銀、煙燻藍、莓果紅三款可供選擇。

相較往年來說，各家筆電大廠為了在紅海市場殺出一條血路，紛紛在材料、規格、價格上面動手腳，往往讓消費者入手之後才發現產品不好用，或者不如他們心中預期，而今年雖然 intel 第 11 代處理器被稱為末代 14nm 產品，不過許多設計確實很用心，消費者以後看到「Intel Evo」這個字，就代表擁有這七項他們需要的特色，接下來只要考慮價格跟外觀，在筆電的選擇上變得更簡單。