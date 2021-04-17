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2021快樂親子園遊會郭昭巖邀請您大手牽小手　飛行探索遊戲場Happy GO！

▲▼ 2021親子園遊會。

▲在郭昭巖議員爭取下，上週4月11日於台北市青年公園舉辦「110快樂親子園遊會」，吸引許多家長到小朋友到場同樂。（圖／翻攝自郭昭巖粉專，下皆同）

生活中心／綜合報導

台北市朝陽社會關懷協會基於推動社會公益、增進親子互動交流，上週日（4月11日）在郭昭巖議員爭取下，於台北市青年公園共融式遊具的「飛行探索遊戲場」舉行「110年快樂親子園遊會」活動，邀請中正及萬華地區國小和幼兒園新住民及其他多元家庭的家長帶著孩童參加，讓孩子們舒緩部分自疫情以來，大型活動紛紛停辦的遺憾，同時大手牽小手全家走出戶外。

活動四大主軸「歡樂唱跳」、「飛行探索闖通關」、「媽咪懷孕好辛苦」、「快樂親子園遊會」為主，增進消防救災、節水、校園交通安全與愛護環境生態之概念，增進親子和諧關係與多元家庭融和機會、並感受美好幸福時光，培養感恩的心。

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▲▼ 2021親子遊樂會。

▲▼ 2021親子遊樂會。

同時為台北市朝陽社會關懷協會理事長的郭昭巖表示，「十年以來，本協會結合扶輪社、獅子會、慈善團體與諸多基金會、在地宮廟、救國團台北市團委會等公益團體與熱心人士，共同舉辦萬華中正區弱勢家庭的寒冬送暖活動，溫暖弱勢家庭校需要關照的心。」亦與洪陳金環慈善基金會、艋舺青山宮，就國高中甚至大專院校學生爭取清寒學生獎助學金，鼓勵年輕學子奮發向上。今年更與東森直銷電商合作發放羽絨衣給弱勢民眾。對於多年來一直協助推動公益的所有團體與善心人士，郭昭巖始終心存感激。

郭昭巖議員亦為萬華區體育會理事長，推動在地健康運動休閒活動不遺餘力，其中台北市青少年小鐵人競賽，讓孩子暫時放下平板電腦，透過運動中心闖關活動，紓解學童的身心靈，也加深群體活動團結合作的概念，是孩子心中可愛美好的記憶。去年因疫情停辦讓許多孩子感到遺憾。郭昭巖為滿足孩子的童心，也實現台北市昭陽社會關懷協會推動社會公益及關心婦幼成長的宗旨，故擇定在其內任爭取的3000多萬經費建置的青年公園「飛行探索遊戲場」舉辦2021快樂親子園遊會，屆時孩子們的最愛「熊讚」也將驚喜登場，讓現場氣氛十分歡樂、大人小孩都玩得十分盡興。

▲▼ 2021親子遊樂會。

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