全大運聖火帶來平安祝福　嘉藥選手準備好了

▲2021年全國大專校院運動會，19日在主辦學校國立成功大學引燃後，展開歷時19天、總長1168公里的環台路跑，第2站來到嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國大專校院運動會將於5月14至18日在台南舉行，19日在主辦學校國立成功大學引燃後，展開歷時19天、總長1168公里的環台路跑，第2站來到嘉南藥理大學，全國大專院校棒球聯賽公開組一級的嘉藥棒球隊以熱烈棒球隊開賽舞，歡迎全大運聖火到來，展現運動選手的熱情與活力。

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全大運聖火隊火炬手20日從成功大學出發，一路將南下環台傳遞給30所大學，造訪19個縣市，嘉藥是第2站，嘉藥學務長董志明率領嘉藥聖火隊等同學到場迎接，並交由嘉藥田徑隊所組成的聖火隊跑步繞行校園1周，本屆全大運嘉藥預計參加田徑、羽球、桌球、網球、跆拳道、游泳、擊劍、柔道、軟網及木球等10項比賽，約有60位選手參賽，迎接聖火的同時也祝福自己及全大運圓滿成功。

成大學務長林麗娟，感謝嘉藥團隊協助及提供全大運優秀的擊劍場館，而在後續環台過程中，將集結全台各校的加油與祝福，再加上各選手運動員精神，一起回到全大運場地，期許選手們都能有更好、更滿意的表現，展現智慧熱情運動精神。

嘉藥學務長董志明，歡迎成大學務長林麗娟率領聖火隊到來，聖火傳遞目的是讓大家記得奧林匹克精神，追求和平美好的世界。尤其在新冠肺炎及太魯閣等事件後，台灣社會更需要正面意義的體育盛事來鼓舞人心，嘉藥也將積極參與此體壇盛事，鼓勵選手奮力挑戰速度與高度，締造更快、更高的運動紀錄，與全台灣優秀運動員一起創造「努力中求歡樂、發揮良好運動家精神」的教育價值，也預祝聖火隊的行程及全大運一切順利圓滿。

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