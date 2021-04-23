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行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區23日上午發生槍擊命案，造成鄭姓男子與林姓女子頭部中槍死亡，現場血跡從家裡流到馬路相當驚悚，檢察官下午完成初步相驗，發現林女頭部有2個彈孔，鄭男頭部1個彈孔，現場起獲3顆彈殼，至少開3槍，詳細開槍情形與死因尚待擇期解剖鑑定。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢察官據報已於下午完成善化槍擊案相驗，初步相驗結果，女性死者頭部有2個彈孔，彈孔是在對側，有可能是子彈一進一出造成，惟仍需解剖才能進一步確認；男性死者頭部1個彈孔，現場有拾獲3顆彈殼，研判至少開3槍，詳細死因尚待解剖鑑定。

台南市善化區一處民宅23日上午10時55分許驚傳槍擊案，47歲鄭姓男子開車前往該處找55歲林姓女子，雙方發生糾紛，鄭男疑持槍朝林女頭部開槍後，再舉槍自戕，雙雙陳屍該處。

善化警分局調查，鄭嫌與歲林女，雙方疑有債務糾紛，鄭嫌疑心生不滿，案發時開車前往林女住處理論，雙方發生口角，而持槍行兇後自戕，警方到場時兩人均已無生命跡象，現場民眾表示鄭姓犯嫌係單獨進入該林女住處，另警方事後在鄭嫌車上找到鄭嫌有遺言筆記，疑似犯嫌行兇後要自戕，詳細死因仍待警方進一步查證中。

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，死者林女係名保母，案時還有代為照顧的3名2、3歲的幼童在屋內，當場嚇到嚎啕大哭，所幸並沒人受傷。警方調查，被害人林姓女子曾與鄭姓男子因蓋房子引發糾紛，林女認為鄭男擺爛落跑，雙方因而發生近200萬元工程款糾紛，鄭男因此對林女提告，結果鄭男一審敗訴，目前正上訴二審。

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林女女兒表示，鄭男是他人介紹幫她家蓋房子的，雙方並非合作蓋房子，因鄭男沒有蓋到應該蓋好的地方，所以才會引發糾紛，雙方因而走法律途逕，對方想拿他認為該拿的錢，但她家認為房子並沒有蓋好，且鄭男已拿超過該拿的錢，雙方認知不同，因一審判對方敗訴，可能引起鄭男心有不甘。

警方案發後封鎖現場，由市警局鑑識中心及偵查隊勘查採證。台南市警局長方仰寧親自到場坐鎮指揮，警方報請檢察官相驗，並進一步查訪釐清相關案情中。


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