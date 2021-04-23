同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

▲俗話說相愛容易相處難，想有一段長久的感情得找到兩人之間和諧的相處模式。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

不少夫妻步入婚姻時甜甜蜜蜜，卻在不久後被同住一個屋簷下的各種摩擦耗損殆盡。由於每個人的生活習慣和價值觀都不同，住在一起長時間相處本來就容易產生許多意見不合的時刻，但既然決定未來要一起生活，夫妻之間可以將爭執轉換成討論，找出彼此都可以接受的方式一起克服。國外網站《Bright Side》提供8種方法能幫助夫妻保持良好的互動並且維繫感情，如果你也正面臨同居難題，不妨參考看看。

1、討論生活準則

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從日常家中待辦事項該誰要去辦到睡眠時間安排，以及個人空間的規劃等，夫妻應該開誠布公、以平等尊重的心態談論細節，適度妥協設定出一份共同生活準則。因為根據調查，有夫妻分手是因為使用浴室習慣無法配合，由此可以看出達成共識的重要性，誰早上先使用廁所？馬桶坐墊應該掀起來還是放下來？即使認為是非常瑣碎的事情，也會因為每天累積而感到負擔。

2、共同分擔家務

有國外研究指出，56％的已婚受訪者認為分配家務是婚姻能成功維持的重要關鍵。夫妻一起生活其實就像是彼此日常的合作夥伴，在家事上可以根據自己的能力、喜好和時間表，建立任務分配系統，讓做家事就像遊戲破關一樣有趣，夫妻兩人保持彈性、隨時支援對方，變身神隊友。

3、家庭金錢分配

像做家務一樣，一個家庭的支出應該是兩人共同的責任。夫妻需要討論根據個人工資比例分配的家庭帳務 ，其中還應該包括未來下一代的生育教養費用，或是未償還的債務例如房貸，也可以是一同計畫退休金等未來財務目標。在金錢部分最重要的是須對另一半誠實、建立信任感，美國心理學會建議夫妻定期坐下來審查支出費用和儲蓄計劃。

4、應付對方的煩人習慣

當兩人開始共同生活時，過去戀愛時沒辦法發覺的習慣，像是髒襪子脫了就直接原地不動放在地上，或是在家吃飯就咀嚼得超大聲，也可能是這才知道原來老婆平常這麼漂亮的出現，原來前置妝髪著裝時間竟然這麼長等，生活中的每一個怪癖和習慣都無所遁形。避免彼此為了這些習慣不合而抓狂的方法之一，就是保持溝通、討論，彼此各退一步，才不會破壞相處和氣。

5、彼此找到共同儀式感

有文章分享，如果夫妻可以找到共同進行的儀式感，兩人都專注投入其中，能夠增進感情，也更能體會對方的情緒，對於關係的滿意度也會更高。而儀式感其實很簡單，像是這些一起分工完成家務，或是下班後兩人窩在沙發上選一部彼此都有興趣的電影來看。也有人會特別創造專屬的儀式感，例如幫老公塗乳液，或是每天選一首好聽的歌送給對方聽。

6、留給彼此單獨的空間

就算是成為了夫妻，每個人都還是獨立的個體，生活中有需要陪伴彼此的時刻，也該留時間給自己，獨處不但能喘口氣、重新關注自我並且沉澱思考，也有助於重新獲得力量處理人際關係。孤獨並非壞事，反而可能因此讓自己成為更好的人，也為身邊的人帶來正面的影響。

7、制定家中待客的規則

每個人對於自己生活的空間都有一定的隱私界線，也有想獨自在家的時刻，若剛好碰上伴侶的家人或朋友來訪時，可能就會感到被打擾。因此針對訪客誰能來、理想的拜訪時間以及可以停留多長時間等，都需兩人一一討論達成共識。還有細節部分例如，訪客來時的用餐計劃和預期的活動，擁有愈多共識、提前知曉情況，能有效避免接待時可能發生的爭執和焦慮。

8、別把怒氣帶上床睡覺

夫妻間難免吵架，其實吵架也能算是一種可以積極解決衝突的方案，只是有些人會氣到叫另一半不准上床睡，或是吵到兩人躺在床上還在生彼此的氣。根據社會心理學家艾米戈登（Amie M. Gordon）博士的說法，壓力大和精疲力竭的人更容易做出負面反應，他建議睡前至少要先按下暫停按鈕，好好睡一覺，當醒來後雙方都處於最佳心理狀態和最佳條件下時，才能可以更好地處理衝突。