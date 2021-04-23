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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「太極掌門人」PK健身教練輸慘！偷咬乳頭遭KO　挨揍影片曝光

記者鄭思楠／綜合報導

大陸現年46歲的「雷公太極」掌門人魏雷自曝在成都某健身中心，以一敵六，慘遭年輕力壯的教練追擊圍毆，最後受傷報警。混戰導致現場桌子被掀翻、椅子腿被打掉。有知情網友表示，雷雷被六人毆打後，竟咬掉28歲健身教練的乳頭。大陸網友看後紛紛取笑稱，「不講武德！」、「六大派圍攻光明頂」。

▲▼中國太極掌門人自爆遭圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲中國太極掌門人自爆遭圍毆。（圖／翻攝自微博）

事後，外號「太極雷雷」的宗師魏雷PO自拍討拍，「我的名聲不好，但是作為消費者又有受到尊重的權利！」

他挨揍的影片之後在網路瘋傳，影片中，他冷靜秀出被抓傷的脖子，被6名教練圍毆，「大家看我在這個屋子裡面被打的，桌子倒了，我的鞋掉了，在這個桌子腿上有他們教練打我的視頻和指紋。」

▲▼中國太極掌門人自爆遭圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲魏雷2017年與「格鬥狂人」徐曉東對戰。（圖／翻攝自微博）

不過，有知情者表示，「當時的情況是雷雷在該家健身俱樂部違規使用健身器材，一名20多歲的健身教練出來制止，但是雷雷不服雙方發生口角，發生打鬥的時候是1對1，不是6打1。事發後，雷雷在成都某骨科醫院住院治療。」

魏雷2017年與「格鬥狂人」徐曉東對戰，卻被秒殺一敗成名，當時理由是「新鞋太滑」，並聲稱「術高莫用，若使出內力會出人命」。之後，他多次參與中國傳統武術擂台賽事，儘管輸多贏少，「太極雷雷」極擅吹噓宣傳，把自己塑造成格鬥界「網紅」。　

▲▼中國太極掌門人自爆遭圍毆。（圖／翻攝自微博）

▲網友稱，魏雷竟咬掉28歲健身教練的乳頭。（圖／翻攝自微博）

網友諷刺稱，「這貨就是靠挨揍出名的」、「普天同慶，雷雷挨打八方點贊」、「打他還需要6個人？分明是炒作」、「一代宗師竟然打不過6個小混混，還好意思說」、「雷雷本來就是無賴，而且謊話連篇，尤其嘴巴很臭，挨揍是遲早的事！」

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