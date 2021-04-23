快訊／國籍航空再爆2機師確診！陳時中13:30親上火線說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布國內出現2名國籍航空機師染疫，目前接觸者168人，當中165人需要採檢，155人確認陰性，還有10人還在檢驗中和等待採檢，而感染源還在釐清，尚未研判為本土或者境外移入病例。然而，今日又傳出再有2名機師確診，下午臨時記者會將由指揮官陳時中親上火線說明。

指揮中心20日公布案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司貨機機師，2人於今年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返台後進行3天居家檢疫。案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢確診。接觸者當中165人需要採檢，155人確認陰性，還有10人待驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥昨日表示，相關接觸者檢驗可釐清釐清是否國內感染還是境外移入，航空器感染，至於目前在外站部分沒有看到異常現象。後續疫調和採檢結果還有待指揮中心釐清後公布。

不過，《ETtoday新聞雲》接獲同一航空公司內部員工爆料，再有兩名印尼籍機師確診，其中一名飛雪梨，昨天在雪梨確診，目前在雪梨隔離中，一個在台灣4/7曾做體檢，因身體不適，自費採檢確診。對此，指揮中心上午尚未做出回應。