知名日本廚師體驗料理不怕油煙纏身　櫻花AI風控油煙機讓你料理更省心

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有「庶民美食傳教士」之稱的日籍廚師山下勝Masa表示，從小就特別喜歡親自動手創造事物，很早就決定這一生要做廚師，如今在網路頻道上分享料理美食，深受網友們喜愛。

他提到每回做拌炒料理時，因為需要用大火炒出焦香味，最擔心的問題就是會產生大量油煙，例如味噌炒豬肉定食，若少了大火拌炒，就會少了燒肉焦香味，為了徹底解決油煙問題，特別受邀前往台灣櫻花廚房料理，親身體驗AI風控歐化除油煙機。Masa表示，此機直覺式介面操作方便，AI風控技術專利偵測技術，且根據爐面及廚房溫度變化自動調整最適風量，料理結束後還能自動進行靜音除味排除廚房餘味，都讓他感到驚艷不已。

▲味噌炒豬肉定食帶有燒肉焦香味，極為下飯（圖／翻攝自影片，下同）

MASA老師親身示範味噌炒豬肉定食身 體驗櫻花除油煙機讓你油煙不纏身

味噌炒豬肉定食是非常下飯的烹飪料理，先備料100克高麗菜切成小塊、1/2青椒去籽切絲，20克紅蘿蔔切絲、1/4洋蔥切薄片備用，再將1粒蒜頭和5克薑磨成泥，加進1大匙清酒、1大匙味淋、2大匙醬油及1大匙味噌做調味醬料，將120克五花肉放進醬料醃製，接著將蔬菜翻炒煮熟後先裝盤放置在旁，再將醃好的五花肉以大火翻炒熟，放回剛煮熟的蔬菜再次一同翻炒，即可裝盤上桌。全程料理過程無須手動調整風速，且完成料理後除油煙機偵測料理結束後自動開啟靜音除味20分鐘，輕鬆美味上菜，吃得健康安心。

從影片中可看到，台灣櫻花AI風控技術偵能即時蒐集爐面溫度數據，隨時掌控溫度變化，預知煮食行為後5秒內快速啟動，在烹煮過程中能隨著爐面溫度變化調節風量，加上渦輪變頻馬達具有2,300轉的Turbo超強吸力，能有效快速排除油煙。

▲使用時攏煙效果好，對生活環境健康有幫助。

在家親自料理不僅健康美味，同時具有生活感。此台除油煙機擁有創新二合一導流板設計，能加強口鼻處的攏煙效果，關鍵重點在於「快速」捕捉油煙排出，能預防油煙飄散情況，避免身體吸入因烹煮所產生的油煙，減少對生活環境造成不必要的傷害，無論是煎煮炒炸料理都能輕易排除餘味，常保空氣清新，結合油杯及導流板設計可一次拆卸外，還可直接放入水槽輕鬆清洗，選對好品質的油煙機，烹煮輕鬆又乾淨。