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【廣編】食欲の秋　泰山均衡369 X MASA養生料理

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【廣編】食欲の秋　泰山均衡369 X MASA養生料理（圖／泰山提供）

圖、文／泰山提供

週六(10/24) 知名油品大廠泰山旗下均衡369品牌，攜手擁有百萬粉絲的日籍主廚MASA老師，現身MITSUI OUTLET PARK台中港，為注重健康、享受生活的大眾帶來【食欲の秋：泰山均衡369XMASA養生料理】，現場同步邀請程涵宇營養師分享養生秘訣，聯手示範如何選用當季新鮮食材，搭配特選OMEGA黃金比例的泰山均衡369健康調合油，輕鬆料理專屬秋季的養生美味！

本次活動MASA老師精心規劃兩道經典日式便當菜色，分別是具有優良蛋白質和膳食纖維的「鮭魚&菇日式拌飯」，以及日本傳統家庭料理「拌炒金平豬肉牛蒡」。MASA老師俐落翻炒食材，也不忘傳授快速料理的美味祕訣，與程涵宇營養師暢談均衡飲食的正確觀念，共同傳遞泰山均衡369品牌輕鬆料理。

泰山作為擁有70年專業製油經驗的油品專家，注重選好油、顧健康，從原料到成品皆通過國際SQF食品安全認證；而泰山均衡369健康調合油嚴選澳洲芥花油、英國葵花油及西班牙橄欖油三種優質純油，依照專業比例調製，兼顧多油種的營養價值。尤其符合理想脂肪酸比例4:8:1(多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸)，對於忙碌上班族群、為孩子帶便當煩惱的家長們或是想單純享受下廚樂趣的消費者而言，是聰明攝取OMEGA3、6、9的好幫手。

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泰山均衡369MASA養生料理

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