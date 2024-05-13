千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

▲正在採茶的苗族姊姊。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／湖南報導

湖南茶產業發展中也有「台灣身影」，來自高雄的方六合活躍於兩岸茶界，在湖南益陽打拚17年，不僅將台灣烏龍茶的「搖青靜置」引入黑茶製作，而且先後共招收逾600名徒弟。在茶葉進口限制下，方六合表示，他透過「小三通」的方式將少量精品黑茶銷往台灣，大部分消費者都能接受。

「安化黑茶」被譽為中國黑茶始祖，屬於後發酵茶，主要產品以茯磚、黑磚、花磚、青磚、湘尖等產品為主。20多歲就開始做茶的方六合，2007年到湖南益陽安化縣定居，致力於融合兩岸茶文化和發揚黑茶。

▲方六合。（圖／記者蔡儀潔攝）

方六合表示，他剛到益陽市時，向當地茶農分享了台灣烏龍茶的製茶手藝，並建議在黑茶「天尖茶」製作中增加靜置工序，烘乾速度則調慢一點，令味道更加甘甜，且帶有微微烏龍茶香味；產品方面，主要以內銷為主，佔比達9成，且黑茶需求量持續增長。

現如今兩岸農產品進出口限制嚴格，其中台灣禁止進口大陸紅茶、綠茶、白茶等茶葉，僅開放普洱這類後發酵茶輸入。對此，方六合指出，他是透過小三通將黑茶運到金門，再由茶行批發到台灣銷售，大部分是「天尖」這類精品茶。

安化縣茶業協會會長蔣躍登表示，黑茶作為歷史老茶，在台灣老一輩擁有一定知名度，他們也曾帶團到台灣交流，在台南等地學習當地製茶工藝、管理模式等，不過每年銷往台灣的數量並不多。

蔣躍登還指出，安化黑茶內銷佔比約9成，在西北地區甚至屬於生活必需品；海外市場方面，全球銷售管道已經全面鋪開，借助「一帶一路」政策，銷量最高的是在東亞地區，包括俄羅斯等國。

▲湖南茶葉全產業鏈2023年實現綜合產值1062億元人民幣。（圖／記者蔡儀潔攝）

除黑茶外，湖南懷化沅陵縣的「碣灘茶」也融合了台灣經驗，地處「老、少、邊、窮、庫」的縣城2020年才摘掉「貧困帽」，同年湖南（沅陵）台灣工業園掛牌。

沅陵縣副縣長王鴻鵬受訪表示，台灣「精細農業」發展快速，他們也曾去考察過，一直希望透過該台灣工業園，與台灣建立合作橋樑，進一步拉長茶葉產業鏈，實現農副產品增收。

從事茶葉行業48年的沅陵縣茶業協會會長張干發則表示，地方政府2015年曾率團赴台考察，學習製茶和管理等技術，並和台灣茶商建立關係；他最欣賞台灣的凍頂烏龍和金萱，希望能與台商共同合作。

資料顯示，碣灘茶為綠茶的一種，唐代時就被列為朝廷貢茶，外形條索緊細，帶有栗香氣，衝泡後湯色黃綠清透，杯中茶葉時起時落如銀魚游翔。時任日本首相田中角榮1972年訪華時，曾向時任大陸總理周恩來誇讚碣灘茶，並稱之為「中日友好之茶」。

碣灘村作為碣灘茶原產地，現有茶葉種植專業合作社4個，茶葉生產企業5家，有機茶園面積約6000余畝，茶葉年產量19噸左右，綜合產值達5000萬元人民幣。