陪睡老總！空姐被要求壞壞時打給男友　露骨對話全曝光　公司回應了

▲性事。（圖／翻攝自pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸微博上，近日瘋傳中國東方航空一名女空服員，被上級安排與仇姓老總發生關係，甚至有多張露骨情話的聊天截圖被爆出。不過，東航火速出面闢謠，受害員工已報警，公司會保留對造謠者追究法律責任的權利。

▲網傳中國東方航空一名女空服，被安排與老總發生關係。（圖／翻攝微博，下同）



網路上流傳的對話截圖顯示，東航倪姓空姐日前受到田姓高層的指使，主動去聯繫某仇姓老總說要獻身，期間不僅被要求赴約時別穿內褲，甚至還要她在嘿咻過程打電話給男友，而她也一口答應「您說的算，我都沒有問題，我那天是你一個人的，你想怎麼玩都可以」、「你想怎麼樣都行，我也不是小姑娘了，只要您喜歡，我都可以滿足您」。

消息在網路上迅速發酵，連中國東方航空也火速出面闢謠說，針對所謂的「員工不雅聊天記錄」，經查發現訊息純屬蓄意捏造、惡意詆毀，受害員工已第一時間報警。東航嚴正強調，公司強烈譴責此行為，並保留對造謠者和惡意傳播者追究法律責任的權利。

網友們紛紛表示，「裡面有明顯的錯字感覺不像偽造的聊天記錄啊」、「說實話從謹慎的角度來說，一般來說不會有這樣的對話」；但也有人認為「一看就是假的」、「陪領導睡這種事情在社會主義國家是不可能的」。

▲網傳中國東方航空一名女空服，被安排與老總發生關係。（圖／翻攝微博）



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