　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日峰會，日本首相菅義偉、美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

關於美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉於華府舉行領袖會談，並發表聯合聲明之相關議題，總統府發言人張惇涵17日表示，這是繼3月「美日安全諮商會議」後，美日雙方再次強調台海和平穩定的重要性，我國政府欣見美國及日本政府對於台海和平穩定的重視，並表達感謝與肯定之意，相信這對於印太區域的和平穩定有正面助益。

張惇涵指出，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點。我們期盼北京當局，應善盡其兩岸和區域一員的責任，共同為台海及區域間的安全與福祉做出正面貢獻。

張惇涵表示，誠如蔡總統所多次強調的，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。而台灣、美國、日本，皆是共享自由、民主、人權的理念，並且在區域安全與繁榮有一致利益。

張惇涵說，台灣會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與美國、日本等理念相近國家，在既有的良好合作基礎上，持續深化合作夥伴關係，共同為維護印太地區和平穩定與繁榮發展，貢獻最大的努力。

另外，外交部則表示，此為繼3月16日「美日安全諮商（2+2）會議」後，美國與日本政府再度公開表達對台海和平穩定的重視，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝，未來將持續敦促理念相近國家重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

外交部指出，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上持續扮演關鍵角色，也對近期區域國家所面臨的陸、海、空域的安全壓力及侵略威脅感同身受。

台灣與美、日兩國共享自由、民主、人權及法治等基本價值，也有密切經貿關係及人員往來，是兩國的重要國際夥伴。我國政府樂見美國及日本關切區域安全現況，也會在既有的堅實良好基礎上，與美、日及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮。

ET快訊
卡古「恐白付3年房款」買不了房！飆罵詐欺犯遭報復帳戶全凍結
深夜返家「見一鍋營養湯麵」　妻一句讓他心死！6千人羨炸
嗆爆何孟遠「幫荳荳出氣」被質疑：關妳什麼事！ 她硬起來回應
5大衛生棉排行出爐！網讚冠軍「像沒穿」
快訊／數百黑衣人進鳳山高中　抗議校慶園遊會不對外開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

美日峰會重申台海和平穩定重要性　外交部：誠摯歡迎與感謝

環團拒幫潘忠政藻礁聯盟聲明背書　「不是非遷不可」公投前先溝通

太魯閣49死！今台東聯合公祭　蔡英文擁抱罹難者家屬致意

陳以信稱「年輕人不想當兵」挨批　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實

太魯閣罹難者駱盈盈要回美國了！家屬524字聲明曝：願天下人平安

「香港民主之父」被判有罪　國民黨：令香港言論環境更惡化

蔡英文送帛琉12億總統府？　外交部：有心人惡意扭曲20年前舊案

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

美日峰會重申台海和平穩定重要性　外交部：誠摯歡迎與感謝

環團拒幫潘忠政藻礁聯盟聲明背書　「不是非遷不可」公投前先溝通

太魯閣49死！今台東聯合公祭　蔡英文擁抱罹難者家屬致意

陳以信稱「年輕人不想當兵」挨批　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實

太魯閣罹難者駱盈盈要回美國了！家屬524字聲明曝：願天下人平安

「香港民主之父」被判有罪　國民黨：令香港言論環境更惡化

蔡英文送帛琉12億總統府？　外交部：有心人惡意扭曲20年前舊案

買菜途中老車「顧路」停路中央！　警合力推車還借手機神救援

陪睡一晚40萬！辣模25歲買「5棟房」　老司機一看嚇：4萬都覺得貴

搬新家「送禮給警衛大哥」好處數不清？　保全卻搖頭：拜託別送

這不是臉書上那人嗎？阿北街頭晃蕩13小時　警為這原因立刻包吃

台中好市多第1台遊艇買主曝光　最狂建商：買房就有機會帶走它

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

復刻經典色　Vespa LX 125 i-get FL「星空藍」105900元上市

抓狂開打互告！女鎮代po文「女鎮長的老公亂來」　法官各打50大板

許晉哲全票奪PLG年度教練　田壘少俠風采獲年度受訪

彭博示警台韓顯露「荷蘭病」初期症狀　央行出18頁報告釋疑

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

獨／原能會報告曝光：日本核廢水「擴散至台灣」衝擊近海遠洋漁業

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝光

李義祥釀禍過程曝光　花檢續追台鐵發包有無不法

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

死亡慰問金翻倍600萬　2殉職司機有望適用

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

海軍上尉劈腿逼女友墮胎　艦指部懲處出爐

黎智英被判刑　府院譴責北京當局

駱盈盈罹難　家屬524字聲明曝光

更多熱門

相關新聞

外交部感謝美日重申台海和平重要性　

外交部感謝美日重申台海和平重要性　

美國總統拜登與日本首相菅義偉16日在白宮舉行雙邊峰會，會後聯合聲明中再次確認台灣海峽和平穩定的重要性。對此，外交部表示誠摯歡迎與感謝，未來將持續敦促理念相近國家，重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

假消息！外交部駁蔡英文送帛琉12億總統府

假消息！外交部駁蔡英文送帛琉12億總統府

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

法籍男台鐵罹難　告別式求婚戒指感人落淚

瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

瞎扯「台灣引進福島核汙水處理」　總統府報警處理

見不到陶德　國民黨怒批：馬政府曾多次安排外賓接觸民進黨

見不到陶德　國民黨怒批：馬政府曾多次安排外賓接觸民進黨

關鍵字：

總統府外交部美日張惇涵

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面