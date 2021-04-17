美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

▲美日峰會，日本首相菅義偉、美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

關於美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉於華府舉行領袖會談，並發表聯合聲明之相關議題，總統府發言人張惇涵17日表示，這是繼3月「美日安全諮商會議」後，美日雙方再次強調台海和平穩定的重要性，我國政府欣見美國及日本政府對於台海和平穩定的重視，並表達感謝與肯定之意，相信這對於印太區域的和平穩定有正面助益。

張惇涵指出，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點。我們期盼北京當局，應善盡其兩岸和區域一員的責任，共同為台海及區域間的安全與福祉做出正面貢獻。

張惇涵表示，誠如蔡總統所多次強調的，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。而台灣、美國、日本，皆是共享自由、民主、人權的理念，並且在區域安全與繁榮有一致利益。

張惇涵說，台灣會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與美國、日本等理念相近國家，在既有的良好合作基礎上，持續深化合作夥伴關係，共同為維護印太地區和平穩定與繁榮發展，貢獻最大的努力。

另外，外交部則表示，此為繼3月16日「美日安全諮商（2+2）會議」後，美國與日本政府再度公開表達對台海和平穩定的重視，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝，未來將持續敦促理念相近國家重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

外交部指出，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上持續扮演關鍵角色，也對近期區域國家所面臨的陸、海、空域的安全壓力及侵略威脅感同身受。

台灣與美、日兩國共享自由、民主、人權及法治等基本價值，也有密切經貿關係及人員往來，是兩國的重要國際夥伴。我國政府樂見美國及日本關切區域安全現況，也會在既有的堅實良好基礎上，與美、日及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮。