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藝文秘境6條「一日遊路線」公開！臺北文學季4大展區亮點一次看

▲▼臺北文學季特展「尋城記」入口主視覺。（圖／臺北市文化局提供）

▲臺北文學季特展以「尋城記」為主題，挖掘北市藝文秘境和記憶。（圖／臺北市文化局提供）

記者林育綾／臺北報導

2021臺北文學季開跑，今年以「尋城記」為主題舉辦特展，「4大展區」埋入4大類型臺北藝文場域記憶，共41座書店、咖啡館、戲院、音樂場所；同時還邀請6位文人不藏私分享「臺北一日遊路線」，範圍包含士林、中山、城南等區域，特展自4/23起至5/16在萬華剝皮寮歷史街區展出。

▲▼臺北文學季特展「展區1-開啟搜索模式」（圖／臺北市文化局提供）

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▲「展區1-開啟搜索模式」搖滾小屋旁，抬頭可見傳奇樂吧「Roxy系列」的彩色霓虹燈招牌。（圖／臺北市文化局提供）

今年臺北文學季「尋城記」分為4個展區，其中「展區1-開啟搜索模式」以年分、空間特色、關鍵人物等線索，設計成巨大的迷宮，並埋入41座文學青年「私」臺北藝文空間，並展出包含有波麗路西餐廳的實體大型招牌、玉成戲院的模擬售票口、咖啡廳造景搭配明星咖啡館的精緻杯盤，及傳奇樂吧「Roxy系列」的彩色霓虹燈招牌⋯等，逾百件珍藏物品，用最能代表各藝文空間的物品喚起讀者記憶。

▲▼臺北文學季特展「展區1-開啟搜索模式」（圖／臺北市文化局提供）

▲依據線索卡，尋找41座臺北市藝文空間。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼臺北文學季特展「展區1-開啟搜索模式」（圖／臺北市文化局提供）

▲「展區1-開啟搜索模式」設計成巨大迷宮，埋入41座文學青年「私」臺北藝文空間。（圖／臺北市文化局提供）

「展區2-依路線前進」由設計師黃子欽、樂評陳德政、作家廖志峯、陸穎魚、廖梅璇和李璐等6位創作人，從記憶裡的養成之地出發，記錄下各自對臺北的獨特觀察，並規劃個人不藏私「臺北一日遊路線」，範圍包含士林、中山、城南等區域，透過精緻的手繪地圖，帶領讀者漫遊臺北，進入他們的私密場所。

▲▼臺北文學季特展「展區2-依路線前進」。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼「展區2-依路線前進」從6位創作人從記憶裡的養成之地出發，記錄各自對臺北的獨特觀察，並規劃個人不藏私臺北一日遊路線。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼臺北文學季特展「展區2-依路線前進」。（圖／臺北市文化局提供）

「展區3-找出關鍵字」邀請民眾探索城市的「祕密基地」，規劃文字走廊、藏有內容的祕寶盒，展出去年臺北市文化局底舉辦「我的祕密基地」徵件活動，從近300件投稿作品中選出「文字組」和「影像組」各5名優秀作品內容；另邀請民眾透過書寫、影像紀錄，分享包含龍山寺前廣場、大直橋和捷運北投機場⋯等，屬於自己的臺北市私密景點。

▲▼臺北文學季特展「展區3-找出關鍵字」。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼臺北文學季特展「展區3-找出關鍵字」，讓民眾探索城市的「祕密基地」。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼臺北文學季特展「展區3-找出關鍵字」。（圖／臺北市文化局提供）

「展區4-最終：打開檔案」展示去年底舉辦臺北拾街書寫工作坊成果30位學員各自選擇一條與自身經驗相關的臺北市街道，透過8位老師的帶領，搭配一系列的課程實作、實地走訪，而後藉由聲音、影像、遊戲、文字等不同媒材，製作成20個獨一無二的策展箱。此展區特別設計將「策展箱」高低錯落的堆疊，宛若形成一座漂浮城市；透過學員們的創作，彷彿看到不同時空的故事在這個城市裡相互交織。

▲▼臺北文學季特展「展區4-最終：打開檔案」。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼「展區4-最終：打開檔案」展出20個獨一無二的策展箱，高低錯落的堆疊，宛若形成一座漂浮城市。（圖／臺北市文化局提供）

▲▼臺北文學季特展「展區4-最終：打開檔案」。（圖／臺北市文化局提供）

臺北文學季特展「尋城記」自4月23日(五)起至5月16日(日) 於剝皮寮歷史街區展出，開放時間為每週二至週日上午10時到下午6時，每日限量贈送「茉莉彩紋客製化口罩」，並不定期搭配活動贈送「尋城素描組」，邀請觀眾一起進入展場尋城。而「2021臺北文學季」系列活動將持續到6月6日，更多資訊可至臺北文學季官方網站(literature.festival.taipei/)查詢。

2021臺北文學季 特展「尋城記」
展期：2021.04.23~05.16（週一休館）
時間：10:00~18:00
地點：剝皮寮歷史街區 地址：臺北市萬華區康定路173-9、11、13、15號
展覽期間將提供週六、日下午2：00定時導覽及平日團體預約導覽；平日預約導覽服務專線：（02）2343-3142分機506

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