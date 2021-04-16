魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣魚池鄉12日下午發生山林火災，延燒面積逾12公頃，鄰近的魚池國中曾因此緊急停課1天，經南投林管處、空勤總務、陸軍航空特指部、保七總隊、南投消防局及警方等單位連日來日以繼夜撲救，火勢終於在16日下午5時許完全撲滅。

▲魚池鄉山林大火於下午終撲滅。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處長李政賢表示，起火地點位於魚池國中旁，火場內林相為雜木、竹林及杉木，火災型態包括地表火、樹冠火及團火，因為植被及易燃物質累積不少，火勢一發不可收拾。

李政賢指出，這場林火總共總共投入346人進行救火，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次進行空中灑水作業，火勢在16日下午5時許完全撲滅。林火延燒面積約12.76公頃，其中竹木被害面積約2.8公頃。

林管處為了加速撲滅林火，首度試用滅火彈，利用滅火彈產生大量滅火乾粉，藉此撲滅較難處理的中空木悶燒問題，終於將火勢撲滅。李政賢說，這次被害區域環境種類較為多樣，將進行細部調查後，邀請魚池鄕公所、承租人、林試所等討論，作為未來規劃復育造林方式。

▲南投縣立魚池國中旁林班地12日下午發生山林火災，今日將殘火完全撲滅。（圖／林務局南投林管處提供）

在這5天林火撲救過程中，有不少得知消息的民眾主動前往關心及加油打氣，甚至送上飲料、西瓜、食物給救災人員，讓林管處的森林護管員非常感動，林管處也感謝相關單位的全力支援。

南投林區管理處提醒民眾，森林火災防救不易，動輒耗費大量社會成本，相關救災人員亦將因而身處險境，因此請民眾在山區活動務必注意防範火災，共同保護全民共有的綠色資產，享受得來不易的森林資源。

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