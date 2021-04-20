居家檢疫被塑膠　屏東男廈門返台搞失聯...罰70萬禁出境

▲執行署屏東分署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣卓姓男子從廈門返台入境後即失聯，違反防疫規定，被裁罰70萬元，法務部執行署屏東分署除發佈境管外，也到其住處查訪，積極查扣其存款；另有2件義務人因無能力一次清償罰鍰，經辦理分期，目前持續按期繳納中。

防疫期間不少民眾違反居家檢疫遭罰卻逾期不繳，為伸張公權力，執行署屏東分署配合行政執行署專案，今（20）日與全國13個執行分署同步執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，至義務人住居處所現場查訪執行並查扣存款。

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屏東分署表示，這次列為強力執行違反居家檢疫外出趴趴走遭裁罰的案件計5案，其中黃姓義務人在去年7月間搭機入境後，在居家檢疫期間擅離檢疫處所，被裁罰新臺幣10萬元，經屏東分署限制出境後，旋即辦理分期繳納。

另卓姓義務人在去年12月31日自廈門返台入境後即失聯，經查獲被裁罰70萬元，屏東分署執行人員除親至義務人住居處所現場查訪執行，亦積極查扣其存款，並發佈境管處分限制出境，在未繳清罰鍰前，不得出境。

該分署強調，將會持續強力執行防疫裁罰案件，請民眾務必配合中央疫情指揮中心的防疫政策，落實居家檢疫及居家隔離等防疫措施，避免受罰。

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